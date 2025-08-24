В Украине участники боевых действий пользуются рядом социальных гарантий от государства. Одной из самых весомых поддержек является компенсация расходов на жилищно-коммунальные услуги.

Какие предусмотрены льготы военнослужащим?

Участники боевых действий, их семьи, а также участники Революции Достоинства имеют право на существенные скидки при оплате газа и отопления. Такие гарантии закреплены в законе "О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты", напоминает 24 Канал.

Интересно Каким будет прожиточный минимум в 2026 году: изменения ощутимы

В частности, они имеют право на:

75% скидки на оплату жилищно-коммунальных услуг;

75% скидки на квартплату;

75% скидки на приобретение топлива, если дом не подключен к центральному отоплению;

100% скидки для участников боевых действий с инвалидностью;

50% скидки для членов семей погибших военных.

Важно! Такие льготы действуют только в пределах нормативной площади: 21 квадратный метр жилья на одного человека и дополнительно 10,5 квадратных метров на семью. Если жилая площадь больше, то разницу придется оплачивать полностью.

Как оформить льготу?

Чтобы получить скидку, нужно подать заявление в ближайший ЦНАП или отделение Пенсионного фонда Украины. Также доступна онлайн-запись через вебпортал ПФУ.

Необходимы будут также документы:

паспорт и идентификационный код;

удостоверение участника боевых действий;

в случае обращения родственника нужен документ, подтверждающий родственные связи.

Пенсионный фонд рассматривает заявление в течение 10 дней и принимает решение о назначении льготы.

Как компенсируют коммуналку УБД Механизм компенсации работает так: семья платит полную сумму счетов, а Пенсионный фонд возмещает часть расходов, перечисляя средства на специальный банковский счет.

Что известно о льготах для УБД