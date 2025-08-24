В Україні учасники бойових дій користуються низкою соціальних гарантій від держави. Однією з найвагоміших підтримок є компенсація витрат на житлово-комунальні послуги.

Які передбачені пільги військовослужбовцям?

Учасники бойових дій, їхні родини, а також учасники Революції Гідності мають право на суттєві знижки при оплаті газу та опалення. Такі гарантії закріплені в законі "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", нагадує 24 Канал.

Зокрема, вони мають право на:

75% знижки на оплату житлово-комунальних послуг;

75% знижки на квартплату;

75% знижки на придбання палива, якщо будинок не під’єднаний до центрального опалення;

100% знижки для учасників бойових дій з інвалідністю;

50% знижки для членів родин загиблих військових.

Важливо! Такі пільги діють лише в межах нормативної площі: 21 квадратний метр житла на одну особу та додатково 10,5 квадратних метрів на сім’ю. Якщо житлова площа більша, то різницю доведеться оплачувати повністю.

Як оформити пільгу?

Щоб отримати знижку, потрібно подати заяву до найближчого ЦНАПу або відділення Пенсійного фонду України. Також доступний онлайн-запис через вебпортал ПФУ.

Необхідні будуть також документи:

паспорт та ідентифікаційний код;

посвідчення учасника бойових дій;

у разі звернення родича потрібен документ, що підтверджує родинні зв’язки.

Пенсійний фонд розглядає заяву протягом 10 днів та приймає рішення про призначення пільги.

Як компенсують комуналку УБД Механізм компенсації працює так: родина сплачує повну суму рахунків, а Пенсійний фонд відшкодовує частину витрат, перераховуючи кошти на спеціальний банківський рахунок.

