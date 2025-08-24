Какие предусмотрены льготы военнослужащим?
Участники боевых действий, их семьи, а также участники Революции Достоинства имеют право на существенные скидки при оплате газа и отопления. Такие гарантии закреплены в законе "О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты", напоминает 24 Канал.
Интересно Каким будет прожиточный минимум в 2026 году: изменения ощутимы
В частности, они имеют право на:
- 75% скидки на оплату жилищно-коммунальных услуг;
- 75% скидки на квартплату;
- 75% скидки на приобретение топлива, если дом не подключен к центральному отоплению;
- 100% скидки для участников боевых действий с инвалидностью;
- 50% скидки для членов семей погибших военных.
Важно! Такие льготы действуют только в пределах нормативной площади: 21 квадратный метр жилья на одного человека и дополнительно 10,5 квадратных метров на семью. Если жилая площадь больше, то разницу придется оплачивать полностью.
Как оформить льготу?
Чтобы получить скидку, нужно подать заявление в ближайший ЦНАП или отделение Пенсионного фонда Украины. Также доступна онлайн-запись через вебпортал ПФУ.
Необходимы будут также документы:
- паспорт и идентификационный код;
- удостоверение участника боевых действий;
- в случае обращения родственника нужен документ, подтверждающий родственные связи.
Пенсионный фонд рассматривает заявление в течение 10 дней и принимает решение о назначении льготы.
Как компенсируют коммуналку УБД
Механизм компенсации работает так: семья платит полную сумму счетов, а Пенсионный фонд возмещает часть расходов, перечисляя средства на специальный банковский счет.
Что известно о льготах для УБД
- Участники боевых действий пользуются рядом государственных гарантий. Для них также предусмотрены бесплатные лекарства, возможность санаторно-курортного лечения и другие социальные программы поддержки.
- Кроме того, военные могут рассчитывать на повышенную пенсию, налоговые послабления и помощь государства в получении образования как для себя, так и для своих детей.