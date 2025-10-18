В monobank продолжается "лимонная лихорадка". Пользователи массово заходят в приложение и покупают товары в monoмаркете, чтобы узнать, где же спрятаны лимоны.

Можно ли вернуть приобретенные товары – сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий "Монобанка".

Как можно вернуть товары из monoмаркета?

Отметим, что для того, чтобы выиграть приз, нужно угадать, в каком товаре после покупки появится лимон. В "Монобанке" говорят, что вернуть товар можно в течение 14 календарных дней с момента его получения.

Возврат будет принят при условии, если товар не был в употреблении, а его оригинальная упаковка, товарный вид и потребительские свойства сохранены.

У Госпродпотребслужбе объясняют, что статья 9 Закона Украины "О защите прав потребителей" позволяет потребителю обменять непродовольственный товар надлежащего качества на аналогичный у продавца, у которого он был приобретен, если товар не удовлетворил его по форме, габаритам, фасону, цвету, размеру или по другим причинам не может быть им использован по назначению.

Потребитель имеет право на обмен товара надлежащего качества в течение 14 дней, не считая дня покупки, если более длительный срок не объявлен продавцом. Стоит заметить, что 14-дневный срок для обмена может быть продлен продавцом, но не сокращен.

Обмен товара надлежащего качества производится, если он не использовался и если сохранен его товарный вид, потребительские свойства, пломбы, ярлыки, а также расчетный документ, выданный потребителю вместе с проданным товаром.

Если на момент обмена аналогичного товара нет в продаже, потребитель имеет право или приобрести любые другие товары из имеющегося ассортимента с соответствующим перерасчетом стоимости, или расторгнуть договор и получить назад деньги в размере стоимости возвращенного товара, или осуществить обмен товара на аналогичный при первом же поступлении соответствующего товара в продажу. Продавец обязан в день поступления товара в продажу сообщить об этом потребителю, который требует обмена товара.

Однако, согласно постановлению Кабмина №172 от 19.03.1994, в список "невозврата" входят все продовольственные товары (еда, напитки, алкоголь, детское питание), лекарственные препараты и средства, предметы санитарной гигиены. Кроме того, обмену и возврату не подлежат некоторые непродовольственные товары: чулочно-носочные изделия, белье, косметика, парфюмерия, товары для младенцев, инструменты для маникюра и педикюра, ювелирные изделия, печатная продукция и тому подобное.

Для возврата средств покупатель должен обратиться к продавцу и написать заявление на возврат средств. В заявлении указать, когда и какой товар был приобретен, за какую цену, а также что вещь не подошла по форме, габаритам, фасону, цвету, размеру или другим причинам и поэтому не может быть использована по назначению.

Также покупатель должен вернуть приобретенный товар в товарном виде, предоставить документы, подтверждающие факт приобретения. Срок рассмотрения такого заявления составляет 1 месяц, в отдельных случаях не более 45 дней.

