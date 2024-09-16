Какую валюту украинцы предпочитают для выгодного сбережения

Для того чтобы накапливать средства, всегда стоит сначала выбрать способ в который это будет осуществляться. Кроме этого, надо задуматься как уберечь средства от различных обстоятельств, например девальвация или инфляция. Украинцы часто выбирают именно иностранную валюту для сбережения, впрочем, не забывают и о гривневых депозитах.

Какая валюта лучше для сбережений

Еще раньше эксперт Даниил Монин для 24 Канала рассказал, что по сравнению с европейской валютой американский доллар является более выгодным, ведь имеет "лучший вид".

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Впрочем, он добавил, что для большего накопления все же стоит рассматривать варианты для диверсификации своих сбережений. Поэтому лучше держать средства не в одной валюте, а сразу в нескольких.

В IdeaBank отмечают, что можно 20% своих сбережений держать в гривнах, одновременно 30% в долларе и 30% в евро. Все остальные в менее популярных валютах, но стабильных, например фунт.

Хранить накопленные деньги можно в нескольких вариантах:

наличные,

депозит,

облигации,

криптовалюта.

Интересно! Еще полгода назад украинцы все чаще выбирали именно гривневые вложения для сбережения средств из-за их выгодности. Поэтому самыми популярными стали депозиты от 100 до 200 тысяч гривен.