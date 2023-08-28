Один биткойн почти в половину цены: сколько стоит майнинг в Украине

Аналитики сравнили сколько стоит наизусть 1 биткойн в 147 странах мира. Оказалось, в Украине есть выгодные условия, а вот в ЕС это уже не рентабельно.

Сколько стоит майнинг в Украине.

В Украине добыть 1 биткойн стоит 10 730 долларов. В этом исследовании учитывалась стоимость электроэнергии, необходимой для добычи одной монеты. В расчет принимали восемь моделей майнинга с разными значениями хешрейта и среднего времени, чтобы определить среднюю стоимость процесса.

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Оказалось, что самые высокие цены на майнинг в Европе. Это связано с высокими ценами на свет, которые сформировались в условиях COVID-19, растущего международного спроса и прекращения поставок газа Россией в некоторые страны из-за войны в Украине.

Наибольшие показатели за одну монету продемонстрировали следующие страны:

Италия – 208 560 долларов;

Австрия – 184 352 долларов;

Бельгия – 172 381 доллар;

Дания – 166 795 долларов;

Германия – 163 336 долларов;

Ирландия – 159 612 доллара;

Литва – 152 163 долларов.

Самые низкие цены в Азии и Африке, однако во многих странах либо полностью запрещен майнинг, либо действуют существенные ограничения. К примеру добыть 1 монету в Ливане стоит 266 долларов.

В каких странах ЕС больше всего инвестируют в крипту

На примере Ирана можно заметить, что низкие цены на электроэнергию не всегда способствуют майнингу. В 2019 году в стране разрешили добывать криптовалюту, но периодически это разрешение отменяли из-за перегрузки сети в летние и зимние периоды.

Статистика показала, что в более богатых странах ЕС люди меньше интересуются криптовалютой и предпочитают традиционные методы инвестирования. Поэтому больше крипту покупают в таких странах как:

Словения – 18%;

Хорватия – 16%;

Люксембург – 14%;

Болгария – 13%;

Кипр – 13%.

Также в десятку вошли Чехия, Австрия, Словакия, Эстония и Португалия.