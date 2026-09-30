Максимальная пенсия с 1 октября 2026 года: изменится ли размер выплат

С 1 октября 2026 года максимальный размер пенсии в Украине не изменится. Граничная выплата останется на уровне 25 950 гривен, поскольку в октябре не предусмотрено нового повышения прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц.

Какой будет максимальная пенсия в октябре

В октябре 2026 года максимальная пенсионная выплата для украинцев останется на уровне 25 950 гривен, сообщает Пенсионный фонд Украины. Нового повышения с 1 октября не предусмотрено, поскольку прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность, в течение года остается на уровне 2 595 гривен.

Согласно законодательству, максимальный размер пенсии не может превышать 10 прожиточных минимумов, установленных для нетрудоспособных лиц. Так, в 2026 году расчет выглядит следующим образом: 2 595 × 10 = 25 950 гривен.

Важно! Таким образом, предельный размер пенсионной выплаты в октябре будет таким же, как и после перерасчета, проведенного с 1 января 2026 года. Именно тогда прожиточный минимум для нетрудоспособных граждан вырос с 2 361 до 2 595 гривен, что послужило основанием для увеличения как минимального, так и максимального размера пенсии.

В то же время это не означает, что каждый пенсионер с выплатой свыше 25 тысяч гривен автоматически получит именно 25 950 гривен. Фактический размер пенсии зависит от оснований ее назначения и предусмотренных законодательством составляющих выплаты.

Почему максимальная пенсия не вырастет с 1 октября

Главная причина отсутствия октябрьского повышения заключается в том, что изменения социальных стандартов с 1 октября 2026 года не предусмотрены. Закон о Государственном бюджете Украины на 2026 год установил соответствующие показатели, в частности прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц, который используется для определения предельного размера пенсии.

Пенсионный фонд Украины сообщал, что именно повышение прожиточного минимума с 2 361 до 2 595 гривен с 1 января стало основанием для перерасчета минимального и максимального размеров пенсионных выплат. В дальнейшем максимальный размер составляет 25 950 гривен.

Обратите внимание! Отдельно следует учитывать, что для некоторых категорий получателей пенсий действуют специальные правила и ограничения. В частности, в 2026 году правительство сохранило ограничения в отношении части пенсий, назначаемых в соответствии со специальными законами. Они касаются, в частности, отдельных выплат государственным служащим, прокурорам, судьям, народным депутатам, ученым и другим категориям.

Итак, с 1 октября максимальная пенсия не изменится – 25 950 гривен. Следующее изменение предельного размера выплаты будет зависеть прежде всего от того, будут ли в будущем изменены прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц или правила определения максимального размера пенсии.

Недавно мы писали, что в октябре 2026 года отдельного общего повышения минимальных пенсий не предусмотрено. В то же время после мартовской индексации для различных категорий неработающих пенсионеров минимальные выплаты были повышены.