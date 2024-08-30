Не только Украина: какая еще страна на грани дефолта

Мальдивы, которые славятся своей популярностью среди туристов оказались на грани дефолта. Вероятно, это из-за невозможности погасить внешние долги.

Мальдивы на грани дефолта

На такую ситуацию в Мальдивах повлияло 3 причины:

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погашение внешних долгов;

снижением внешнего финансирования;

сокращением валютных резервов.

Из-за этого агентство Fitch снизило рейтинг Мальдив до "СС" – повышенный риск дефолта. Это уже второе снижение рейтинга с июня.

Напомним! До конца года Мальдивы должны погасить 557 миллионов долларов долга, а уже в 2025 году – 1 миллиард долларов. Сделать это благодаря внешним заимствованиям невозможно.

Сейчас там действует правящая партия "Народный национальный конгресс", чья политика направлена на повышение доходов за счет туризма, не оказалась успешной.

Поэтому страна должна привлечь 200 миллионов долларов для реструктуризации местных облигаций.