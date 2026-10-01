Катастрофическое обмеление Днестра: где в Украине уже дают воду по часам

Аномальные погодные условия наносят серьезный удар по базовым потребностям тысяч украинцев. Ситуация вынуждает местные власти прибегать к экстренным мерам по экономии ресурсов.

Почему река оказалась на грани пересыхания

Приток воды в Днестровское водохранилище упал до рекордно низких показателей за всю историю его существования. В сентябре этот показатель составлял лишь 11% от нормы, о чем сообщает Министерство экономики и окружающей среды.

Важно! Низкий уровень воды уже напрямую ударил по быту украинцев. В частности, жители Черновцов и Новоднестровска вынуждены подстраиваться под жесткие графики – воду там подают только по часам. Еще более сложная ситуация складывается в Хотине. Из-за критического падения уровня воды местный водозабор перевели на ручное управление, а специалисты вынуждены физически работать прямо в воде, чтобы обеспечить город жизненно необходимым ресурсом.

Проблему экстренно обсудили на внеочередном заседании Комиссии по устойчивому использованию бассейна Днестра с участием представителей Украины и Молдовы. Прогнозы на октябрь неутешительны: ожидается, что приток воды останется на уровне 16% от нормы, а соседняя страна уже фиксирует гибель водных биоресурсов.

Сейчас главный приоритет – обеспечение питьевых потребностей населения Украины и Молдовы. Украинская сторона заранее предупредила молдавскую сторону о переходе на приточные расходы,

– отметила заместитель министра экономики и окружающей среды Украины Ирина Овчаренко.

По ее словам, Киев находится на постоянной связи с Кишиневом и готов помогать соседям в случае критической нехватки питьевой воды.

Что известно о глобальных причинах обмеления рек

Текущий 2026 год стал экстремально маловодным не только для бассейна Днестра. Масштабное обмеление фиксируется на многих украинских водоемах, а также в странах Европы из-за резких климатических изменений, разрушающих привычные экосистемы.

Для Украины этот природный кризис дополнительно осложняется последствиями полномасштабной войны. Постоянные повреждения водной инфраструктуры и загрязнение ресурсов требуют от государства колоссальных усилий, чтобы одновременно восстанавливать систему и не оставлять людей без базового водоснабжения.

Ранее мы писали, что не только погода высушивает реки, но и враг продолжает терроризировать критически важную инфраструктуру в преддверии холодов, расширяя географию своих ударов. Такие действия агрессора ставят под угрозу не только украинцев, но и безопасность соседних государств.