Международные резервы "тают": в НБУ рассказали, что будет с валютным рынком
- Международные резервы Украины по состоянию на 1 апреля 2026 года уменьшились до 52 миллиардов долларов, сократившись на 5% за март.
- Нацбанк Украины отметил, что резервов достаточно для стабильности валютного рынка, обеспечивая финансирование 5,5 месяца импорта, несмотря на уменьшение.
Международные валютные резервы Украины снова уменьшились. По состоянию на 1 апреля 2026 года они достигли около 52 миллиардов долларов США.
Как уменьшились резервы Украины?
За март резервы сократились на целых 5%, сообщили в Нацбанке.
Такую ситуацию в НБУ объясняют несколькими факторами:
- Во-первых, регулятор осуществлял валютные интервенции на внутреннем рынке для поддержания стабильности курсов.
- Во-вторых, страна должна была оплатить долговые обязательства в иностранной валюте.
В то же время финансовые поступления от международных партнеров Украины и размещения валютных облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) смогли лишь частично компенсировать расходы.
По балансовым данным, НБУ в марте продал на валютном рынке 4,77 миллиарда долларов США.
Тогда как получил на валютные счета правительства регулятор в марте 3,05 миллиарда долларов. Эти поступления поступили:
- от Международного валютного фонда – 1,52 миллиарда долларов по новой программе финансирования;
- через счета Всемирного банка – 1,47 миллиарда долларов;
- от размещения валютных ОВГЗ – еще 50,5 миллиона долларов.
Вместе с тем за обслуживание и погашение государственного долга в марте Украина выплатила в иностранной валюте 123,3 миллиона долларов.
Важно! В дополнение оплатила еще 260 миллионов долларов Международному валютному фонду.
Что это сокращение означает для валютного рынка?
Впрочем, Нацбанк уверяет, что Украина имеет достаточно резервов для обеспечения стабильности валютного рынка.
Несмотря на уменьшение, объем международных резервов является достаточным для сохранения устойчивости валютного рынка. Текущий объем международных резервов обеспечивает финансирование 5,5 месяца будущего импорта,
– заявили в НБУ.
Стоимость финансовых инструментов в марте также уменьшилась на 656,2 миллиона долларов из-за переоценки. Это объясняется тем, что доллар укрепился относительно других валют, а цены на золото пошли вниз.
Заметьте! В феврале международные резервы Украины тоже уменьшились. На 1 марта, по данным НБУ, они сократились до 54 753,4 миллиона долларов США. Падение тоже составило 5%.
Какую ситуацию прогнозируют на валютном рынке в апреле?
Финансовый аналитик Андрей Шевчишин в комментарии 24 Канала очертил несколько возможных вариантов развития ситуации на валютном рынке в апреле. По его словам, на курс доллара и евро будут влиять прежде всего геополитические факторы, а также ожидания финансовой поддержки Украины со стороны ЕС.
Базовым сценарием эксперт называет сохранение нынешних тенденций. В этом случае апрель может пройти по традиционной сезонной логике, когда после стабилизации в марте гривна будет постепенно укрепляться.
При таком развитии событий национальная валюта способна усилиться относительно доллара примерно на 0,5 – 1,5%, что соответствует диапазону около 43,5 – 44,5 гривны за доллар.
В то же время аналитик считает, что затяжной конфликт в Иране может стать толчком к глобальному экономическому кризису, который постепенно будет втягивать новые страны. Для Украины это будет означать дополнительное давление на экономику и, соответственно, ослабление гривны.