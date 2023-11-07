Уменьшаются три месяца подряд: связанные с международными резервами Украины

За октябрь международные резервы Украины сократились на 1,9% до 38,97 млрд долларов. Такая тенденция прослеживается уже третий месяц.

Почему уменьшились резервы

В НБУ сообщили, что эта тенденция в октябре предопределена интервенциями НБУ и долговыми выплатами страны в иностранной валюте. Несмотря на это, эти факторы были компенсированы помощью от международных партнеров.

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Первым фактором является операции НБУ на валютном рынке Украины. За прошлый месяц регулятор продал 3 351,5 миллиона долларов и купил 14 миллионов долларов. Так что чистая продажа выросла по сравнению с сентябрем и составила 3 337, миллиона долларов.

В НБУ отметили, что рост интервенций в большей степени обусловлен увеличением спроса на валюту в первые дни перехода в режим "управляемой гибкости" курса.

Именно со 2 по 6 октября продажа валюты НБУ составила 1 151,7 миллиона долларов, почти половина из этой суммы была продана в день установления режима "управляемой гибкости". Далее ситуация постепенно стабилизировалась до уровня, который был до отмены фиксированного курса.

Выплата госдолга повлияла на резервы

Еще одной причиной сокращения международных резервов Украины стали выплаты по госдолгу и поступления в пользу правительства. На валютные счета государства поступило 3313,1 миллиона долларов.

Эта сумма состоит из следующих выплат от международных партнеров:

макрофинансовая помощь от ЕС – 1 590,4 миллиона долларов;

грант от США через Целевой фонд доноров Всемирного банка – 1150 миллионов долларов;

размещение валютных облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) – 572,7 миллиона долларов.

К слову, Украина в октябре потратила 892,5 миллиона долларов на погашение государственного долга. Дополнительно правительство уплатило для МВФ 80,1 миллиона долларов.