Чому зменшилися резерви

У НБУ повідомили, що ця тенденція у жовтні зумовлена інтервенціями НБУ та борговими виплатами країни в іноземній валюті. Попри це ці чинники були компенсовані допомогою від міжнародних партнерів.

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Першим чинником є операції НБУ на валютному ринку України. За минулий місяць регулятор продав 3 351,5 мільйона доларів та купив 14 мільйонів доларів. Тож чистий продаж зріс порівняно з вереснем та становив 3 337, мільйона доларів.

Зауважте! У НБУ зазначили, що зростання інтервенцій більшою мірою зумовлене збільшенням попиту на валюту в перші дні переходу до режиму "керованої гнучкості" курсу.

Тож саме з 2 по 6 жовтня продаж валюти НБУ становив 1 151,7 мільйона доларів, майже половину з цієї суми було продано у день встановлення режиму "керованої гнучкості". Далі ситуація поступово стабілізувалася до рівня, який був до скасування фіксованого курсу.

Виплата держборгу вплинула на резерви

Ще однією причиною скорочення міжнародних резервів України стали виплати за держборгом та надходження на користь уряду. На валютні рахунки держави надійшло 3 313,1 мільйона доларів.

Ця сума складається з таких виплат від міжнародних партнерів:

макрофінансова допомога від ЄС – 1 590,4 мільйона доларів;

грант від США через Цільовий фонд донорів Світового банку – 1 150 мільйонів доларів;

розміщення валютних облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) – 572,7 мільйона доларів.

До слова Україна у жовтні витратила 892,5 мільйона доларів на погашення державного боргу. Додатково уряд сплатив для МВФ 80,1 мільйона доларів.