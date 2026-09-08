Украина потеряла 5% резервов за месяц: НБУ объяснил, что произошло с деньгами

Международные резервы Украины в августе сократились больше, чем в июле. В то же время Национальный банк уверяет, что нынешнего объема достаточно для поддержания стабильности валютного рынка и финансирования будущего импорта.

Насколько сократились резервы

По состоянию на 1 сентября 2026 года международные резервы Украины составляли 48,66 миллиарда долларов, свидетельствуют предварительные данные НБУ.

За месяц они сократились на 5%.

Несмотря на это, НБУ оценивает нынешний объем резервов как достаточный для поддержания стабильности валютного рынка. Его хватает примерно на четыре месяца будущего импорта.

Почему сократились резервы

По данным Нацбанка, основной причиной сокращения резервов стало уменьшение международной финансовой помощи. В то же время объемы валютных интервенций регулятора оставались близкими к июльским.

В августе НБУ продал на валютном рынке 4,85 миллиарда долларов;

в то же время банк купил лишь 0,5 миллиона долларов

Таким образом, чистая продажа валюты составила около 4,85 миллиарда долларов.

Сколько поступило международной помощи

Несмотря на расходы, государственная казна получала и поступления. В августе на валютные счета правительства в НБУ поступило 927,3 миллиона гривен. Из них:

через счета Всемирного банка – 894 миллиона долларов;

от других партнеров – 33,3 миллиона долларов.

Кроме того, правительство конвертировало в гривну 1,63 миллиарда долларов, полученных ранее от Европейского Союза в рамках оборонного транша по программе Ukraine Support Loan.

Эти средства изначально не учитывались в международных резервах из-за их целевого назначения. Однако после продажи правительством валюты НБУ в обмен на гривну резервы соответственно увеличились.

В то же время правительству приходилось рассчитываться по старым долгам. На обслуживание и погашение государственных обязательств ушло 721,8 миллиона долларов, из которых львиная доля досталась Всемирному банку. Еще более 285 миллионов долларов Украина перечислила Международному валютному фонду.

Напомним, в июле 2026 года международные валютные резервы Украины сократились на 4,5%. Причиной сокращения стали валютные интервенции НБУ и долговые выплаты страны в иностранной валюте.