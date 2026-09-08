На скільки скоротилися резерви

Станом на 1 вересня 2026 року міжнародні резерви України становили 48,66 мільярда доларів, свідчать попередні дані НБУ.

За місяць вони зменшилися на 5%.

Попри це, НБУ оцінює нинішній обсяг резервів як достатній для збереження стабільності валютного ринку. Його вистачає приблизно на чотири місяці майбутнього імпорту.

Чому резерви скоротилися

За даними Нацбанку, основною причиною скорочення резервів стало зменшення міжнародної фінансової допомоги. Тоді як обсяги валютних інтервенцій регулятора залишалися близькими до липневих.

У серпні НБУ продав на валютному ринку 4,85 мільярда доларів;

Натомість купив банк лише 0,5 мільйона доларів

Таким чином, чистий продаж валюти становив близько 4,85 мільярда доларів.

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Скільки міжнародної допомоги надійшло

Попри витрати, державна скарбниця отримувала і вливання. У серпні на валютні рахунки уряду в НБУ надійшло 927,3 мільйона гривень. З них:

через рахунки Світового банку – 894 мільйони доларів;

від інших партнерів – 33,3 мільйона доларів.

Крім того, уряд конвертував у гривню 1,63 мільярда доларів, отримані раніше від Європейського Союзу в межах оборонного траншу за програмою Ukraine Support Loan.

Ці кошти спочатку не зараховувалися до міжнародних резервів через їхнє цільове призначення. Однак після продажу урядом валюти НБУ в обмін на гривню резерви відповідно збільшилися.

Водночас уряд мав розраховуватися за старими боргами. На обслуговування та погашення державних зобов'язань пішло 721,8 мільйона доларів, з яких левова частка дісталася Світовому банку. Ще понад 285 мільйонів доларів Україна перерахувала Міжнародному валютному фонду.

Нагадаємо, у липні 2026 року міжнародні валютні резерви України зменшилися на 4,5%. Причиною скорочення були валютні інтервенції НБУ та боргові виплати країни в іноземній валюті.