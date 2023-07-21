5 мифов о криптовалюте: почему люди до сих пор боятся ею пользоваться

С самого начала существования криптовалюты, вокруг нее было множество опасений и мифов. С течением времени ситуация улучшилась, но все же некоторые предубеждения до сих пор останавливают людей от пользования койнами.

5 мифов о криптовалюте

24 Канал выбрал самые популярные предубеждения о криптах, которые "гуляют по интернету". Мы объясним, какая же ситуация на самом деле.

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Криптовалюта не имеет подлинной ценности

Действительно, существует мнение, что крипторинок – это торговля воздухом, но это не так. К примеру биткойн часто сравнивают с золотом, потому что его количество никогда не превысит 21 миллион монет. Его ценность определяется следующими функциями: возможность производить перевод средств в любую часть мира, защиту от фальсификаций, фиксированные комиссии за перевод.

Другие виды криптовалют тоже имеют свои преимущества, такие как обеспечение смарт-контрактов, конфиденциальности, кредитование, использование на игровых платформах и т.д.

Купить крипту сложно

Из-за отсутствия опыта и новых технологий многие потенциальные криптоинвесторы опасаются вкладывать деньги в койны. На самом же деле это можно сделать через специальные биржи, в мобильных приложениях, или на других торговых площадках. Регистрация на этих платформах не сложнее, чем в соцсетях.

Сам процесс покупки тоже не сложен, нужно пополнить свой счет, или оплачивать каждую криптопокупку непосредственно со своей карты.

Криптомонеты очень дорогие

Да, на рынке множество дорогостоящих криптовалют, таких как биткойн (около 28 тысяч долларов), но есть другие варианты. К примеру можно приобрести не весь биткойн, а только его долю и зарабатывать на его росте. Или же можно обратить внимание на относительно новые монеты, которые еще не приобрели популярность, но перспективны.

Зарабатывать на криптовалюте могут только профессионалы

Конечно трейдеры зарабатывают свои деньги, постоянно анализируя рынок и участвуя в торгах. Однако большинство пользователей не занимается активной торговлей. Для них проще купить крипту и ждать, пока она вырастет в долгосрочной перспективе – именно так много людей обогатилось, например на биткойне.

Крипту могут легко украсть

Большинство краж из криптобирж совершается по вине самих владельцев счетов. Они раскрывают пароли или создают их слишком простыми. Чтобы избежать неприятностей, эксперты советуют устанавливать двойную идентификацию. Также можно воспользоваться надежными кошельками, надежно защищенными, поэтому пароль к ним забывать не стоит.

Три самых перспективных криптовалюта

Михаэль ван де Поппе выделил 3 токена, которые имеют наибольшие перспективы для роста в будущем. К ним относятся: Arbitrum (ARB), Aptos (APT) и SUI (SUI).

7 июля Arbitrum торговался в пределах 1,1 доллара — это на 2,04% ниже показателей предыдущего дня. В то же время рыночная капитализация токена составляет 10,9 миллиарда долларов, а суточные торговые сделки свыше 215,3 миллиона долларов.

В тот же день Aptos упал на 4,06%, тогда монета обошлась в 7,18 доллара. Общее предложение циркулирующих на рынке монет составило 7,4 миллиарда долларов, а трейдеры оформили суточные торговые сделки на сумму 145,3 миллиона долларов.