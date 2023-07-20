Что такое криптобиржи

Криптобиржи – это платформы, на которых можно осуществлять различные транзакции и имеют широкий выбор цифровых активов для обмена и различные торговые инструменты, такие как фьючерсы и опционы. Они важны для крипторинка, потому что обеспечивают ликвидность рынка.

Читайте также Надежный способ сохранить деньги: что такое биткойн-кошелек

Для новичков такие сервисы могут быть затруднены, потому что регистрация и верификация может длиться очень долго. Также бывает, что биржа не работает с фиатными валютами, потому придется выполнять дополнительные действия, чтобы перевести деньги в цифровую валюту.

Биржи делятся на следующие виды:

спотовые;

по маржиналной торговле;

фьючерсные;

децентрализованные.

Заметьте! Несмотря на обещания безопасности на биржах, всегда существует риск, что на них могут совершить хакерскую атаку украв данные пользователей.

Что такое обменники

В отличие от бирж, обменники торгуют тем, что есть и предлагают фиксированные цены без возможности торга. Такие платформы зарабатывают на комиссиях, обычно составляют 1,5 – 5%, что делает их менее выгодными для обычных пользователей.

Напомним! Принцип работы очень прост – заказчик переводит биткойны на счет исполнителя, после чего исполнитель переводит законвертируемый эквивалент в другой валюте на счет заказчика.

Способы покупки BTC в различных сервисах могут отличаться, например, это могут быть только другие биткойн-кошельки, кошельки фиатных финансовых сервисов, банковские карты или даже наличные деньги. Именно поэтому обменники часто выбирают для транзакций, например между компаниями.

В Индонезии откроют первую биткойн-биржу

Все транзакции цифровых активов можно осуществлять исключительно на национальной бирже рассказал глава регулятора Дидида Нурдиатмоко.

Также он добавил, что 13 июля были согласованы правила работы биржи. Торговля на бирже будет осуществляться через интегрированное приложение, которое уже протестировано Bappebti.

Кстати, биржу планировали запустить еще в июне, но реализацию проекта пришлось отложить.

WhiteBIT сохраняет 96% цифровых активов на холодных кошельках. Криптобиржа также использует Web Application Firewall (WAF) для обнаружения и блокировки атак хакеров.