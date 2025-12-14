Минимальная пенсия участника боевых действий: какую сумму гарантирует государство
- В 2025 году минимальная пенсия для участников боевых действий в Украине составляет 210% прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц, что фактически равно 5 528 гривен.
- Государство предоставляет участникам боевых действий доплаты, в частности 25% от прожиточного минимума, целевую помощь на проживание в размере 40 гривен, а также разовые выплаты к государственным праздникам.
Государство обеспечивает участников боевых действий минимальной пенсией, которая не может быть меньше установленного уровня. Эта сумма гарантирована ежемесячно для всех военных, которые завершили службу и вышли на пенсию.
Какая минимальная пенсия у военных?
Участники боевых действий в Украине имеют право на повышенные пенсионные гарантии. В 2025 году минимальная пенсия для УБД составляет 210% прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц, пишет 24 Канал со ссылкой на Пенсионный фонд.
С учетом надбавок ее фактический размер составляет 5 528 гривен. Если рассчитанная пенсия оказывается меньше, государство компенсирует разницу через адресную помощь, чтобы выплата оставалась на гарантированном уровне.
Важно! Чтобы оформить выплату, УБД могут подать документы в ПФУ лично или через электронный кабинет. Необходимы паспорт, ИНН, удостоверение УБД, документы о службе и справка о денежном обеспечении.
Какие действуют доплаты для УБД к пенсии?
Кроме этого, как напомнили в ПФУ, участники боевых действий получают ряд доплат:
- 25% от прожиточного минимума это ежемесячная надбавка;
- целевая помощь на проживание составляет 40 гривен;
- разовые выплаты к государственным праздникам.
На размер пенсии УБД также влияют страховой стаж и денежное обеспечение, с которого уплачивались взносы, включая надбавки, премиями и выплатами за звание.
Интересно! Служба на фронте засчитывается по льготному принципу: 1 месяц равен 3 месяцам стажа, что может существенно увеличить размер пенсии.
Что еще нужно знать УБД о пенсии?
Размер пенсии участника боевых действий определяется индивидуально. Он зависит от продолжительности приобретенного страхового стажа и размера денежного обеспечения, с которого осуществлялись взносы в Пенсионный фонд.
Закон также устанавливает базовую формулу для военных с полной выслугой лет: при наличии 20 лет службы у женщин и 25 лет у мужчин пенсия составляет 65% от их денежного обеспечения.
В то же время система предусматривает мотивационный механизм: за каждый год службы сверх установленной нормы пенсия увеличивается еще на 3%. Однако общий размер выплаты не может превышать 70% от суммы денежного обеспечения.