Минимальная пенсия участника боевых действий: какую сумму гарантирует государство

Государство обеспечивает участников боевых действий минимальной пенсией, которая не может быть меньше установленного уровня. Эта сумма гарантирована ежемесячно для всех военных, которые завершили службу и вышли на пенсию.

Какая минимальная пенсия у военных?

Участники боевых действий в Украине имеют право на повышенные пенсионные гарантии. В 2025 году минимальная пенсия для УБД составляет 210% прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц, пишет 24 Канал со ссылкой на Пенсионный фонд.

С учетом надбавок ее фактический размер составляет 5 528 гривен. Если рассчитанная пенсия оказывается меньше, государство компенсирует разницу через адресную помощь, чтобы выплата оставалась на гарантированном уровне.

Важно! Чтобы оформить выплату, УБД могут подать документы в ПФУ лично или через электронный кабинет. Необходимы паспорт, ИНН, удостоверение УБД, документы о службе и справка о денежном обеспечении.

Какие действуют доплаты для УБД к пенсии?

Кроме этого, как напомнили в ПФУ, участники боевых действий получают ряд доплат:

25% от прожиточного минимума это ежемесячная надбавка;

целевая помощь на проживание составляет 40 гривен;

разовые выплаты к государственным праздникам.

На размер пенсии УБД также влияют страховой стаж и денежное обеспечение, с которого уплачивались взносы, включая надбавки, премиями и выплатами за звание.

Интересно! Служба на фронте засчитывается по льготному принципу: 1 месяц равен 3 месяцам стажа, что может существенно увеличить размер пенсии.

Что еще нужно знать УБД о пенсии?