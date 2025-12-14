Мінімальна пенсія учасника бойових дій: яку суму гарантує держава
- У 2025 році мінімальна пенсія для учасників бойових дій в Україні становить 210% прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, що фактично дорівнює 5 528 гривень.
- Держава надає учасникам бойових дій доплати, зокрема 25% від прожиткового мінімуму, цільову допомогу на проживання в розмірі 40 гривень, а також разові виплати до державних свят.
Держава забезпечує учасників бойових дій мінімальною пенсією, яка не може бути меншою за встановлений рівень. Ця сума гарантована щомісячно для всіх військових, які завершили службу та вийшли на пенсію.
Яка мінімальна пенсія у військових?
Учасники бойових дій в Україні мають право на підвищені пенсійні гарантії. У 2025 році мінімальна пенсія для УБД становить 210% прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, пише 24 Канал із посиланням на Пенсійний фонд.
З урахуванням надбавок її фактичний розмір складає 5 528 гривень. Якщо розрахована пенсія виявляється меншою, держава компенсує різницю через адресну допомогу, щоб виплата залишалась на гарантованому рівні.
Важливо! Щоб оформити виплату, УБД можуть подати документи до ПФУ особисто або через електронний кабінет. Необхідні паспорт, ІПН, посвідчення УБД, документи про службу та довідка про грошове забезпечення.
Які діють доплати для УБД до пенсії?
Окрім цього, як нагадали у ПФУ, учасники бойових дій отримують низку доплат:
- 25% від прожиткового мінімуму це щомісячна надбавка;
- цільова допомога на проживання становить 40 гривень;
- разові виплати до державних свят.
На розмір пенсії УБД також впливають страховий стаж і грошове забезпечення, з якого сплачувались внески, включно з надбавками, преміями та виплатами за звання.
Цікаво! Служба на фронті зараховується за пільговим принципом: 1 місяць дорівнює 3 місяці стажу, що може суттєво збільшити розмір пенсії.
Що ще треба знати УБД про пенсію?
Розмір пенсії учасника бойових дій визначається індивідуально. Він залежить від тривалості набутого страхового стажу та розміру грошового забезпечення, з якого здійснювалися внески до Пенсійного фонду.
Закон також встановлює базову формулу для військових із повною вислугою років: за наявності 20 років служби у жінок та 25 років у чоловіків пенсія становить 65% від їхнього грошового забезпечення.
Водночас система передбачає мотиваційний механізм: за кожний рік служби понад встановлену норму пенсія збільшується ще на 3%. Проте загальний розмір виплати не може перевищувати 70% від суми грошового забезпечення.