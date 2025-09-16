Сейчас для украинского бюджета приоритетом является оборона, а также безопасность страны. Поэтому неудивительно, что Министерство обороны продолжает получать хорошее инвестирование.

Сколько выделили на Минобороны на 2026 год?

В документе, что касается расходов и предоставления кредитов в течение 2024 – 2026 годов, который оказался в распоряжении журналистов 24 Канала, предусмотрено, что Минобороны остается крупнейшим получателем средств.

Читайте также Кому-то 40 миллиардов, а другим ни копейки: как поделили финансирование министерств в Бюджете-2026

В 2025 году его финансирование составляло 1,912 триллиона гривен. В 2026 году же оно увеличится до 1,924 триллиона гривен.

Обратите внимание! Следует уточнить, что прирост составил 11,4 миллиарда гривен, или 0,6%. Однако несмотря на этот небольшой процент, оборона Украины все еще забирает весомую долю бюджета страны.

В каком министерстве больше всего растут расходы? В то же время больше всего (именно в денежном измерении) растут расходы Министерства социальной политики, семьи и единства. В текущем году на нужды ведомства было заложено 420,7 миллиарда гривен. Но уже в следующем году эта сумма возрастет до 465,4 миллиарда гривен. Прирост расходов составляет более 44,6 миллиарда гривен, или около 10,6%.

Премьер-министр Юлия Свириденко сообщила в Telegram 15 сентября, что сейчас вся Украина должна быть в армии или для армии. И эту риторику отражает и государственный бюджет 2026.

Важно! Она написала, что собственные поступления и заимствования правительство направляет на Силы Обороны: денежное обеспечение военных и поддержку их семей, усиление ПВО, разработку и изготовление собственного оружия, в частности дронов.

Что еще следует знать о расходах бюджета?