Черная дыра для Европы: как "мирный план" США превратится в финансовую ловушку для ЕС

Мирный план, который предлагает США для Украины, фактически предусматривает отказ от временно оккупированных Россией территорий Донецкой и Луганской областей. Такое решение обойдется европейской экономике очень дорого.

Используют ли замороженные российские активы?

Сохранение Россией контроля над Донбассом создаст долговременную неопределенность, которая будет давить на экономику Европы годами, передает 24 Канал со ссылкой на обозревателя Reuters Пьера Бриансона.

По его мнению, сразу после подписания такого мира придется решать вопрос о замороженных российских активах, которые находятся в США, Японии, Великобритании и ЕС – около 300 миллиардов долларов.

ЕС стремится использовать эти средства на восстановление Украины, но вряд ли Москва на это согласится. Поэтому европейским лидерам необходимо поспешить, чтобы российские миллиарды пошли на компенсацию нанесенного Россией ущерба. Ведь в противном случае придется платить Европе.

В прошлом году Всемирный банк оценивал стоимость восстановления Украины в 524 миллиарда долларов на следующее десятилетие. Теперь счет приближается к 600 миллиардам. Если Россия не заплатит хотя бы часть этой суммы за счет замороженных активов, основное бремя упадет на союзников Украины,

– отмечает Бриансон.

Какие факторы будут давить на ЕС?

Вместе с тем на Европу будет давить неопределенность статуса оккупированных территорий. Всемирный банк предусматривает, что восстановление Украины будут финансировать государства, международные организации и частные инвесторы. Но привлечь иностранный капитал будет почти невозможно, если эти регионы не будут иметь окончательного статуса. К тому же нестабильное перемирие надолго отпугнет инвесторов.

В то же время Донбасс и Луганщина до 2022 года обеспечивали около 15% украинского производства. Поэтому восстановление Украины будет длительным и сложным.

Вместе с тем встанет и вопрос украинских беженцев и военных:

Часть беженцев, которые сейчас находятся в Европе, начнет возвращаться домой. ЕС придется помогать Украине с интеграцией этих людей в рынок труда и обеспечивать их социальные потребности.

Также, если численность украинской армии уменьшат до 800 тысяч, к гражданской жизни вернутся около 200 тысяч военных, и не их поддержку понадобятся немалые ресурсы.

Заметим! Больше всего украинцев приняли Германия и Польша. Сейчас, по данным ODP, только в Германии получили временный приют около 1,2 миллиона украинских беженцев.

В дополнение хрупкое перемирие в Украине заставит Европу увеличивать расходы на оборону.

Если в Восточной Украине введут шаткое перемирие, странам Европы придется увеличивать оборонные расходы еще быстрее, чем они планируют. Вознаграждение агрессии Путина заставит соседние с Россией государства усиливать оборону, а вместе с ними – и остальную Европу,

– добавил Бриансон.

Важно! Также, по мнению обозревателя, вопрос вступления Украины в Евросоюз "зависнет в воздухе", ведь ее территориальная целостность будет находиться под вопросом.

Как ЕС уже усиливает свою оборону?