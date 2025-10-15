Ведь Брюссель хочет сделать Европу готовой к войне уже к 2030 году. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.
Как ЕС планирует усиливаться?
По данным издания, согласно плану блока, Евросоюз должен проводить 40% закупок вооружений совместно до конца 2027 года. Отмечается, что это более чем вдвое больше уровня, который есть сейчас.
"Авторитарные государства все активнее вмешиваются в наши общества и экономики. Традиционные союзники и партнеры смещают фокус на другие регионы мира", – пишет Bloomberg, цитируя документ.
Также там указывают, что "милитаризованная Россия представляет постоянную угрозу европейской безопасности в обозримом будущем". Поэтому, ЕС стоит координировать военные расходы и создавать коалиции.
Ожидается, что это должно начаться уже в 2026 году, если Европа хочет быть готовой к боевым действиям до 2030 года. Окончательное обсуждение плана состоится на саммите в Брюсселе на следующей неделе.
Как выросли расходы на оборону?
Согласно документу, оборонный бюджет ЕС вырос почти вдвое – с 218 миллиардов евро в 2021 году до прогнозируемых 392 миллиардов в 2025-м, однако разрозненные расходы тормозят модернизацию вооружений.
Новая стратегия предусматривает совместные проекты по ПВО, ракетной обороны, БпЛА и противодронных технологий. До 2026 года хотят создать коалиции для их управления и запустить проекты в середине того же года.
Кроме вышеупомянутого, в документе предлагается создать до 2026 года с Европейским инвестиционным банком фонд объемом до 1 миллиарда евро для поддержки вышеупомянутых оборонных проектов.
Также известно, что блок уже одобрил фонд в размере 150 миллиардов евро, которые сейчас направляют на различные проекты. Предложение комиссии предусматривает завершение соответствующих усилий до конца 2030 года.
Еще ЕС планирует запустить флагманские инициативы "European Drone Defence" и "Eastern Flank Watch", учитывая опыт Украины в противодействии атакам. Их старт запланирован на 2026 год, а система дронов заработает до 2027-го.
Ранее Евросоюз играл второстепенную роль в обороне, уступая странам-членам и НАТО. Но новый план направлен на усиление координации и централизации решений, что может изменить баланс сил.
В то же время крупные государства, в частности Германия, настаивают, чтобы военные решения оставались в компетенции национальных правительств. Но, по данным издания, это может вызвать противоречия внутри блока.
Зачем Европе усиливать оборону?
Politico сообщало, что НАТО ищет способы залатать дыры в своей уязвимой противовоздушной обороне в ответ на рост количества дерзких вторжений беспилотников и российских самолетов в небо Альянса.
Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявлял, что для защиты Европы необходимо поставлять Украине больше боеприпасов, зенитных средств и оружия, особенно учитывая факты самолетов и дронов над странами НАТО.
Также глава европейской дипломатии Кая Каллас недавно заявила о приближении Европы к гипотетическому конфликту с Россией. По ее словам, именно поэтому ЕС должен усилить собственную оборону и защиту Украины.