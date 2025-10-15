Российские "Шахеды" теперь оснащают камерами. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Associated Press.

Смотрите также Черниговщина оказалась под атакой дронов: вспыхнул пожар, враг попал по дому

Как Россия пытается нарушить железнодорожные перевозки в Украине?

Когда в начале месяца российские беспилотники попали в железнодорожную станцию Шостка на северо-востоке Украины, последствия были тяжелыми: погиб 71-летний мужчина, по меньшей мере восемь человек ранены, а вагоны пригородных поездов оказались сожженными и поврежденными осколками.

Этот инцидент – один из последних примеров волны ударов по железнодорожной инфраструктуре, которая, по оценкам украинских чиновников, активизировалась с середины лета. Цель таких атак – дестабилизировать транспортное сообщение в приграничных регионах, лишить людей доступа к железной дороге и усложнить военно-логистические маршруты.

Во время нападения в Шостке, расположенной менее чем в 70 километрах от российской границы, два взрывоопасных дрона попали в два пригородных склада. По словам Александра Перцовского, гендиректора Укрзализныци, нынешние атаки отличаются не только частотой, но и точностью: теперь враг целится в отдельные локомотивы, используя усовершенствованные Shahed.

Руководители железнодорожных служб гордятся тем, что удается быстро восстанавливать работу – однако специалисты и аналитики предупреждают о серьезной угрозе, связанной со стремительным прогрессом в возможностях ударных беспилотников и ростом темпов атак. Если раньше железнодорожники сообщали в среднем об одном инциденте в неделю, то с середины лета эта частота выросла до двух–трех случаев еженедельно.

Однако публично задокументированные случаи – лишь часть общего количества атак на объекты, связанные с железной дорогой: это может включать повреждение линий электропередач, подстанций, путей, станций и сопутствующей инфраструктуры. По словам вице-премьера Алексея Кулебы, с августа зафиксировано около 300 ударов по железнодорожной инфраструктуре – то есть примерно 10 в неделю.

Железная дорога играет критическую роль в экономике и логистике страны: более 63% грузоперевозок и 37% пассажирских перевозок осуществляются по железной дороге, а также она обеспечивает экспорт зерна и металлургической продукции к портам и границам, а также прием военной помощи от партнеров.

Российские войска этим летом оснастили дальнобойные ударные дроны камерами и радиомодемами, которые дают прямую видеосвязь оператору и позволяют корректировать траекторию в реальном времени. Это значительно повышает точность поражения по сравнению с предварительно запрограммированными беспилотниками. Такие изменения делают локомотивы особенно уязвимыми: они медленные и движутся по предсказуемым маршрутам. По словам эксперта Сергея Бескрестнова, модифицированные дроны могут преодолевать до 200 километров вглубь Украины.

Украинские службы также фиксировали варианты "Геранов" (российских копий иранского Shahed) с гражданскими камерами и модемами – свидетельство того, что Москва активно тестирует и совершенствует технические решения. Камеры позволяют не только корректировать прицел, но и выявлять системы ПВО и оценивать нанесенные повреждения.

Наряду с физическими ударами, железнодорожная инфраструктура подвергалась и кибернападениям: в марте хакерская атака вывела на неделю из строя онлайн-продажу билетов и ряд сервисов оператора.

Ремонтные бригады работают интенсивно: обломки от взрывов вывозят за считанные часы, а коммунальные службы часто восстанавливают электро- и водоснабжение в течение суток после многих ударов. Железнодорожные команды также оперативно чинят пути – как вспоминал мастер ремонтной бригады Максим Шевчук, 12 метров разрушенного рельса в Киеве восстановили за полдня.

Однако последствия атак уже отражаются в статистике: по данным Госстата, объемы грузовых перевозок по железной дороге с января по август 2025 года снизились на 11,7% по сравнению с прошлым годом, а перевозки пассажиров упали на 4,2%. Старший экономист Наталья Колесниченко назвала влияние "негативным, но незначительным" благодаря этим шагам по адаптации.

"Шахеды" теперь способны бить по движущимся целям