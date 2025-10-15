Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на ГСЧС.
Что известно об атаке на Черниговскую область?
Ночью 15 октября россияне терроризировали Черниговскую область.
В частности, в Чернигове из-за падения вражеского дрона произошел пожар на одном из объектов гражданской инфраструктуры.
Под атакой врага оказался и Новгород-Северский район. По данным ГСЧС, в Семеновке российский дрон попал в жилой дом.
По состоянию на 8 часов утра известно, что спасатели ликвидировали последствия атаки. К счастью, жертв нет.
Чем Россия била по Украине этой ночью?
Ночью 15 октября вражеские силы атаковали Украину 113-ю ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов.
Около 50 из запущенных вражеских целей были "Шахеды". Силами ПВО сбито/подавлено 86 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на Севере, Юге и Востоке страны.
По данным Воздушных сил, зафиксировано попадание 26 ударных БпЛА на 11 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 1 локации.