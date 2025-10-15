Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.

Что известно об атаке по Украине?

Ночью 15 октября российские оккупанты атаковали 113-ю ударными БПЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов. Враг запускал свои дроны с направлений:

Миллерово,

Брянск,

Курск,

Приморско-Ахтарск.

По данным Воздушных сил, около 50 из запущенных вражеских целей были "Шахеды". Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Предварительно, по состоянию на 8:30, силами ПВО сбито/подавлено 86 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на Севере, Юге и Востоке страны.

Зафиксировано попадание 26 ударных БпЛА на 11 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 1 локации,

– информировали в ПС.

По состоянию на половину 9 часов утра атака продолжается. Указывается, что сейчас в воздушном пространстве все еще находится несколько вражеских БпЛА.

24 Канал призывает находиться в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги.

