Про це пише 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.

Що відомо про атаку по Україні?

Вночі 15 жовтня російські окупанти атакували 113-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів. Ворог запускав свої дрони із напрямків:

Міллєрово,

Брянськ,

Курськ,

Приморсько-Ахтарськ.

За даними Повітряних сил, близько 50 із запущених ворожих цілей були "Шахеди". Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Попередньо, станом на 8:30, силами ППО збито/подавлено 86 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на Півночі, Півдні та Сході країни.

Зафіксовано влучання 26 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 1 локації,

– інформували в ПС.

Станом на о пів на 9 годину ранку атака триває. Вказується, що наразі в повітряному просторі все ще перебуває декілька ворожих БпЛА.

24 Канал закликає перебувати у безпечних місцях до відбою повітряної тривоги.

