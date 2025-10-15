Куди рухаються БпЛА та які ще є загрози? 24 Канал пише, що відомо на цей момент.
Зверніть увагу Мобільні вогневі групи стають неефективними проти дронів: експерт пояснив, у чому причина
Куди летять ворожі БпЛА та інші повітряні цілі?
Де небезпека: дивіться карту повітряних тривог
Дніпропетровщина – БпЛА на Магдалинівку. Харківщина – БпЛА повз Рогань та Шевченкове. Чернігів – БПЛА над містом. Харківщина – групи БпЛА у бік Чугуєва. Швидкісна ціль через Сумщину. Кам'янське під масованою атакою ударних БпЛА. Групи ударних БпЛА на Кам'янське, Дніпро. БпЛА на Запоріжжя. Ударні БпЛА повз Нікополь північно-східним курсом. Нові групи БпЛА – на Павлоград.
