Куди рухаються БпЛА та які ще є загрози? 24 Канал пише, що відомо на цей момент.

Куди летять ворожі БпЛА та інші повітряні цілі?

02:01, 15 жовтня

Дніпропетровщина – БпЛА на Магдалинівку.

Харківщина – БпЛА повз Рогань та Шевченкове.

Чернігів – БПЛА над містом.

01:32, 15 жовтня

Харківщина – групи БпЛА у бік Чугуєва.

01:27, 15 жовтня

Швидкісна ціль через Сумщину.

01:05, 15 жовтня

Кам'янське під масованою атакою ударних БпЛА.

00:49, 15 жовтня

Групи ударних БпЛА на Кам'янське, Дніпро.

00:34, 15 жовтня

БпЛА на Запоріжжя.

00:17, 15 жовтня

Ударні БпЛА повз Нікополь північно-східним курсом.

00:08, 15 жовтня

Нові групи БпЛА – на Павлоград.