Куда движутся БпЛА и какие еще есть угрозы? 24 Канал пишет, что известно на данный момент.
Куда летят вражеские БпЛА и другие воздушные цели?
Где опасность: смотрите карту воздушных тревог
Днепропетровщина – БпЛА на Магдалиновку. Харьковская область – БпЛА мимо Рогань и Шевченково. Чернигов – БПЛА над городом. Харьковщина – группы БпЛА в сторону Чугуева. Скоростная цель через Сумскую область. Каменское под массированной атакой ударных БпЛА. Группы ударных БпЛА на Каменское, Днепр. БпЛА на Запорожье. Ударные БпЛА мимо Никополя северо-восточным курсом. Новые группы БпЛА – на Павлоград.
