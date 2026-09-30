Мировой долг достиг рекордных 365 триллионов долларов: что это означает для Украины и рынков

Мировая экономика столкнулась с новыми финансовыми вызовами из-за изменений на рынке заимствований. Рост стоимости денег существенно меняет правила игры как для большого бизнеса, так и для всей Украины.

Почему рекордный мировой долг в 365 триллионов долларов стал новым вызовом

Мировой долг достиг колоссальных 365 триллионов долларов, что более чем в три раза превышает объем глобальной экономики. В первом полугодии мир привлек более 10 триллионов долларов новых заимствований, однако ключевая проблема заключается в изменении стоимости долга, рассказала в комментарии 24 Каналу эксперт Елена Нусинова.

Елена Нусинова Д.Э.Н., MBA, DBA, эксперт по корпоративному управлению и комплаенсу. Я бы не драматизировала саму цифру. В 2021 году соотношение долга к ВВП достигало 337%, а сейчас составляет около 310–311%. Однако сегодня мы живем не в условиях нулевых ставок, как это было десятилетие назад: брать в долг стало значительно дороже, а потребность в деньгах никуда не исчезла.

Только развитые страны за последний год потратили более 3 триллионов долларов исключительно на обслуживание государственных долгов.

Долгое время бизнес мог позволить себе агрессивный рост за счет дешевых займов, когда даже средние по качеству инвестиционные проекты выглядели привлекательно. Сейчас эта математика коренным образом меняется, а на первый план выходит способность компаний генерировать реальный денежный поток (cash flow) и обслуживать обязательства.

Компания может показывать прибыль на бумаге и в то же время испытывать серьезные проблемы с ликвидностью. Ближайшие годы станут периодом жесткого отбора компаний: выживет не обязательно самая крупная, а та, у которой более здоровый баланс и меньшая зависимость от постоянного внешнего финансирования,

– отмечает Елена Нусинова.

Правительствам также становится сложнее стимулировать экономику, поскольку значительная часть бюджетных средств уходит на выплату процентов.

Какова ситуация с долгом Украины и как привлечь капитал после войны?

По состоянию на конец августа государственный и гарантированный государством долг Украины составлял около 215,6 миллиарда долларов. При этом почти 65% украинского долгового портфеля составляет долгосрочное льготное финансирование со средневзвешенной ставкой 4,37%, а часть кредитов ERA вообще должна погашаться за счет доходов от замороженных российских активов. Основные вызовы ждут страну после завершения боевых действий, когда понадобятся сотни миллиардов на восстановление.

Украине придется жестко конкурировать за капитал с американскими облигациями, европейской инфраструктурой, оборонным сектором и искусственным интеллектом. Нам нужно готовиться не просто привлекать капитал, а стать страной, которой действительно хотят предоставлять деньги благодаря прозрачным правилам игры, качественному корпоративному управлению и страхованию военных рисков,

– подчеркивает эксперт.

Длительный период сверхдешевых кредитов после кризиса 2008 года сменился резким повышением процентных ставок ведущими центральными банками мира с целью сдерживания инфляции. Это привело к ситуации, когда государства и корпорации вынуждены конкурировать за ограниченный ресурс на гораздо более жестких условиях. Для Украины это означает, что восстановление после войны должно опираться на гранты и частные инвестиции, а не на накопление долгов, которые придется выплачивать будущим поколениям.

Недавно мы писали, что общий государственный долг США впервые превысил 40 триллионов долларов. Это вызвало новые предупреждения о надвигающемся фискальном кризисе.