Мировые цены на продукты выросли до рекордного уровня за 10 лет: что будет с хлебом и базовой корзиной

Мировые цены на основные сельскохозяйственные культуры подскочили более чем на 13 % в августе, что стало самым стремительным ростом с июля 2012 года. Главными причинами скачка стали атаки на портовую инфраструктуру Черного моря и экстремальная жара из-за климатических аномалий.

Мировой рынок продовольствия под угрозой новой волны инфляции

Мировые цены на основные сельскохозяйственные культуры подскочили более чем на 13% за август, что стало самым стремительным ростом с июля 2012 года, о чем сообщает издание Bloomberg. Главными причинами скачка стали атаки на портовую инфраструктуру Черного моря и экстремальная жара из-за климатических аномалий.

Данные аналитического индекса Bloomberg Agriculture Spot показали стремительное подорожание десяти ключевых аграрных товаров.

Цены на пшеницу подскочили до трехлетнего максимума из-за блокировки экспорта и обстрелов судов в Черном море. Параллельно фьючерсы на сахар и какао выросли почти на 20% вследствие засухи и жары.

Обострение военного конфликта вокруг Ирана оказало дополнительное давление на логистику. Расходы на энергоресурсы и топливо существенно выросли, что вскоре отразится на ценах в супермаркетах на мясо, хлеб и молочные продукты.

Экспорт черноморского зерна заблокирован из-за боевых действий

Украина и Россия в совокупности обеспечивают более четверти мирового экспорта пшеницы, а также значительные объемы ячменя, кукурузы и подсолнечного масла. Из-за постоянных атак на транспорт и инфраструктуру нереализованное зерно скапливается на складах.

Министерство аграрной политики Украины ожидает, что фермеры сократят посевы озимой пшеницы на сезон 2027 года. Зарубежные покупатели вынуждены искать альтернативы, однако возможности других стран ограничены.

"Качество аргентинского зерна под вопросом, у Канады есть лимиты, Австралия ограничена по мощностям, а пшеница из США становится слишком дорогой", – отмечают аналитики компании Lachstock Consulting.

Эксперты добавляют, что без возобновления черноморского экспорта рынок столкнется с многосезонным дефицитом поставок, а не с временными логистическими трудностями.

Климатические аномалии уничтожают урожаи по всему миру

Дополнительным ударом по сельскому хозяйству стала аномальная жара в США и Европе, которая уничтожила значительную часть урожая кукурузы. Мощное климатическое явление Эль-Ниньо – это периодическое повышение температуры воды в Тихом океане, которое вызывает засухи и жару в разных уголках планеты.

В результате климатических изменений возникли серьезные опасения относительно сбора какао-бобов в Западной Африке, которая является основным мировым поставщиком сырья. Из-за этого стоимость какао достигла многолетних рекордов.

В Нью-Йорке цены на сахар выросли на 20 % за месяц, что является максимальным показателем с 2015 года. Индия столкнулась с истощением запасов перед праздничным сезоном, поэтому правительство страны впервые за долгое время разрешило беспошлинный импорт продукта.

Военные действия на Ближнем Востоке также усилили опасения относительно поставок удобрений и топлива, которые имеют критически важное значение для аграриев по всему миру.

Кстати, мировые цены на пшеницу резко выросли из-за угрозы новой эскалации войны России против Украины. Участники рынка опасаются, что дальнейшие удары по украинской инфраструктуре еще больше затруднят экспорт зерна из Черноморского региона и усугубят дефицит на рынке.