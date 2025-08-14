Судьба монет номиналом 10 копеек –что с ними собирается делать НБУ
- В Украине может исчезнуть из обращения монета номиналом 10 копеек, но решение еще не принято.
- В случае одобрения, чеканка и дополнительный выпуск 10 копеек прекратятся, но имеющиеся монеты будут оставаться законным платежным средством до отдельного решения об их полном изъятии.
НБУ еще не принял решение об изъятии из обращения монет номиналом 10 копеек. Однако Нацбанк рассматривает эту возможность.
Что будет с монетами номиналом 10 копеек?
С 29 июля по 7 августа текущего года продолжалось обсуждение предложения по постепенному изъятию из 10 копеек, пишет 24 Канал со ссылкой на The Page.
Читайте также В Украине появятся новые монеты 2 и 5 гривен: когда и как будут выглядеть
Изъятие может начаться с 1 октября 2025 года. Об этом изданию сообщил Национальный банк.
В случае одобрения в Украине прекратят чеканку 10 копеек. Также остановится их дополнительный выпуск в наличное обращение.
Но имеющиеся монеты будут оставаться законным платежным средством. Они будут такими до принятия отдельного решения об их окончательном изъятии.
Более того, банки Украины продолжат принимать 10 копеек – как от населения, так и от бизнеса. Но после того, как монеты попадут в банк, эти монеты не будут возвращаться в обращение - они будут передаваться в НБУ для перечисления и утилизации.
В торговой сети монеты 10 копеек и дальше можно будет использовать для расчетов: покупатели смогут платить ими, а продавцы – выдавать остальные,
– говорится в материале.
Обратите внимание! Целью изменений является сокращение расходов Украины и в частности участников наличного обращения на изготовление, транспортировки, хранения и обработку мелких монет.
Что будет с монетами номиналом 50 копеек?
НБУ пока не планирует изымать монеты номиналом 50 копеек. Причиной является то, что на эти деньги сохраняется устойчивый спрос, особенно в торговле. Более того, в 2025 году запланирована дополнительная чеканка 20 миллионов новых монет этого номинала.