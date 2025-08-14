НБУ еще не принял решение об изъятии из обращения монет номиналом 10 копеек. Однако Нацбанк рассматривает эту возможность.

Что будет с монетами номиналом 10 копеек?

С 29 июля по 7 августа текущего года продолжалось обсуждение предложения по постепенному изъятию из 10 копеек, пишет 24 Канал со ссылкой на The Page.

Изъятие может начаться с 1 октября 2025 года. Об этом изданию сообщил Национальный банк.

В случае одобрения в Украине прекратят чеканку 10 копеек. Также остановится их дополнительный выпуск в наличное обращение.

Но имеющиеся монеты будут оставаться законным платежным средством. Они будут такими до принятия отдельного решения об их окончательном изъятии.

Более того, банки Украины продолжат принимать 10 копеек – как от населения, так и от бизнеса. Но после того, как монеты попадут в банк, эти монеты не будут возвращаться в обращение - они будут передаваться в НБУ для перечисления и утилизации.

В торговой сети монеты 10 копеек и дальше можно будет использовать для расчетов: покупатели смогут платить ими, а продавцы – выдавать остальные,

– говорится в материале.

Обратите внимание! Целью изменений является сокращение расходов Украины и в частности участников наличного обращения на изготовление, транспортировки, хранения и обработку мелких монет.