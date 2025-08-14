Доля монет номіналом 10 копійок – що з ними збирається робити НБУ
- В Україні може зникнути з обігу монета номіналом 10 копійок, але рішення ще не ухвалено.
- У разі схвалення, карбування та додатковий випуск 10 копійок припиняться, але наявні монети залишатимуться законним платіжним засобом до окремого рішення про їх повне вилучення.
НБУ ще не ухвалив рішення щодо вилучення обігу монет номіналом 10 копійок. Однак Нацбанк розглядає цю можливість.
Що буде з монетами номіналом 10 копійок?
З 29 липня по 7 серпня поточного року тривало обговорення пропозиції щодо поступового вилучення з 10 копійок, пише 24 Канал з посиланням на The Page.
Вилучення може розпочатися з 1 жовтня 2025 року. Про це виданню повідомив Національний банк.
У разі схвалення в Україні припинять карбування 10 копійок. Також зупиниться їх додатковий випуск у готівковий обіг.
Але наявні монети залишатимуться законним платіжним засобом. Вони будуть такими до ухвалення окремого рішення про їх остаточне вилучення.
Ба більше, банки України продовжать приймати 10 копійок – як від населення, так і від бізнесу. Але після того, як монети потраплять до банку, ці монети не повертатимуться в обіг - вони передаватимуться до НБУ для перерахування та утилізації.
У торговельній мережі монети 10 копійок і далі можна буде використовувати для розрахунків: покупці зможуть платити ними, а продавці – видавати решту,
– йдеться у матеріалі.
Зауважте! Метою змін є скорочення витрат України та зокрема учасників готівкового обігу на виготовлення, транспортування, зберігання та обробку дрібних монет.
Що буде з монетами номіналом 50 копійок?
НБУ наразі не планує вилучати монети номіналом 50 копійок. Причиною є те, що на ці гроші зберігається сталий попит, особливо у торгівлі. Ба більше, у 2025 році заплановано додаткове карбування 20 мільйонів нових монет цього номіналу.