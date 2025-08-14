Що буде з монетами номіналом 10 копійок?

З 29 липня по 7 серпня поточного року тривало обговорення пропозиції щодо поступового вилучення з 10 копійок, пише 24 Канал з посиланням на The Page.

Вилучення може розпочатися з 1 жовтня 2025 року. Про це виданню повідомив Національний банк.

У разі схвалення в Україні припинять карбування 10 копійок. Також зупиниться їх додатковий випуск у готівковий обіг.

Але наявні монети залишатимуться законним платіжним засобом. Вони будуть такими до ухвалення окремого рішення про їх остаточне вилучення.

Ба більше, банки України продовжать приймати 10 копійок – як від населення, так і від бізнесу. Але після того, як монети потраплять до банку, ці монети не повертатимуться в обіг - вони передаватимуться до НБУ для перерахування та утилізації.

У торговельній мережі монети 10 копійок і далі можна буде використовувати для розрахунків: покупці зможуть платити ними, а продавці – видавати решту,

Зауважте! Метою змін є скорочення витрат України та зокрема учасників готівкового обігу на виготовлення, транспортування, зберігання та обробку дрібних монет.