Що буде з монетами номіналом 10 копійок?
З 29 липня по 7 серпня поточного року тривало обговорення пропозиції щодо поступового вилучення з 10 копійок, пише 24 Канал з посиланням на The Page.
Вилучення може розпочатися з 1 жовтня 2025 року. Про це виданню повідомив Національний банк.
У разі схвалення в Україні припинять карбування 10 копійок. Також зупиниться їх додатковий випуск у готівковий обіг.
Але наявні монети залишатимуться законним платіжним засобом. Вони будуть такими до ухвалення окремого рішення про їх остаточне вилучення.
Ба більше, банки України продовжать приймати 10 копійок – як від населення, так і від бізнесу. Але після того, як монети потраплять до банку, ці монети не повертатимуться в обіг - вони передаватимуться до НБУ для перерахування та утилізації.
У торговельній мережі монети 10 копійок і далі можна буде використовувати для розрахунків: покупці зможуть платити ними, а продавці – видавати решту,
– йдеться у матеріалі.
Зауважте! Метою змін є скорочення витрат України та зокрема учасників готівкового обігу на виготовлення, транспортування, зберігання та обробку дрібних монет.
Що буде з монетами номіналом 50 копійок?
НБУ наразі не планує вилучати монети номіналом 50 копійок. Причиною є те, що на ці гроші зберігається сталий попит, особливо у торгівлі. Ба більше, у 2025 році заплановано додаткове карбування 20 мільйонів нових монет цього номіналу.