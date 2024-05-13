Морской экспорт в Украине снова превышает речной

Украине удалось стабилизировать показатели морского экспорта. Это связано с тем, что россияне теперь не могут контролировать движение судов в южной и юго-западной части Черного моря.

Морской экспорт перевесил речной

Начальник Центра стратегических коммуникаций Сил обороны Юга Дмитрий Плетенчук объяснил, что в прошлом году российские силы могли вмешиваться в движение украинских экипажей в Черном море.

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Однако сейчас это стало невозможным, поскольку россияне знают, что при попытке выхода в море они столкнутся с гражданскими судами и украинскими оборонительными силами. Особенно ощутимо это в южной части Черного моря, к которой им будет трудно добраться.

Долгое время альтернативным маршрутом для Украины был экспорт через реку Дунай.

Дмитрий Плетенчук Начальник Центра стратегических коммуникаций Сил обороны Юга Дунай сыграл достаточно важную роль в украинском экспорте. Однако по состоянию на сейчас, как видите, морской экспорт все же превышает речной. Если раньше ситуация была наоборот, и именно река нас спасала, то сейчас все же морской трафик больше.

Что Украина транспортировала морем

За почти девять месяцев работы Украинского морского коридора, он позволил транзит почти 1 600 судов, которые вывезли из портов Большой Одессы 45 миллионов тонн грузов.

Основной груз, перевозившийся через морской коридор, составляла продукция украинских аграриев, предназначенная для мировых продовольственных рынков.

Более 30 миллионов тонн агропродукции было доставлено в 38 стран мира. Сейчас в портах Украины находится еще 108 судов, которые готовятся к загрузке более 3 миллионов тонн продукции для экспорта.

Международная морская организация также провела обсуждение с украинскими представителями об усилении мер безопасности в рамках этого временного морского коридора, чтобы обеспечить безопасный и эффективный транспорт грузов.