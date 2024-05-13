Морський експорт переважив річковий

Начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня Дмитро Плетенчук пояснив, що торік російські сили могли втручатися в рух українських екіпажів у Чорному морі.

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Проте зараз це стало неможливим, оскільки росіяни знають, що при спробі виходу в море вони зіткнуться з цивільними суднами та українськими оборонними силами. Особливо відчутно це у південній частині Чорного моря, до якої їм буде важко дістатися.

Тривалий час альтернативним маршрутом для України був експорт через річку Дунай.

Дмитро Плетенчук Начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня Дунай відіграв досить важливу роль в українському експорті. Проте станом на зараз, як бачите, морський експорт все ж перевищує річковий. Якщо раніше ситуація була навпаки, й саме річка нас рятувала, то зараз все ж таки морський трафік більший.

Що Україна транспортувала морем

За майже дев'ять місяців роботи Українського морського коридору, він дозволив транзит майже 1 600 суден, які вивезли з портів Великої Одеси 45 мільйонів тонн вантажів.

Основний вантаж, що перевозився через морський коридор, становила продукція українських аграріїв, призначена для світових продовольчих ринків.

Важливо! Понад 30 мільйонів тонн агропродукції було доставлено до 38 країн світу. Наразі у портах України перебуває ще 108 суден, які готуються до завантаження понад 3 мільйонами тонн продукції для експорту.

Міжнародна морська організація також провела обговорення з українськими представниками про посилення безпекових заходів у рамках цього тимчасового морського коридору, щоб забезпечити безпечний і ефективний транспорт вантажів.