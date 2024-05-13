Морський експорт переважив річковий
Начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня Дмитро Плетенчук пояснив, що торік російські сили могли втручатися в рух українських екіпажів у Чорному морі.
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Проте зараз це стало неможливим, оскільки росіяни знають, що при спробі виходу в море вони зіткнуться з цивільними суднами та українськими оборонними силами. Особливо відчутно це у південній частині Чорного моря, до якої їм буде важко дістатися.
Тривалий час альтернативним маршрутом для України був експорт через річку Дунай.
Дунай відіграв досить важливу роль в українському експорті. Проте станом на зараз, як бачите, морський експорт все ж перевищує річковий. Якщо раніше ситуація була навпаки, й саме річка нас рятувала, то зараз все ж таки морський трафік більший.
Що Україна транспортувала морем
За майже дев'ять місяців роботи Українського морського коридору, він дозволив транзит майже 1 600 суден, які вивезли з портів Великої Одеси 45 мільйонів тонн вантажів.
Основний вантаж, що перевозився через морський коридор, становила продукція українських аграріїв, призначена для світових продовольчих ринків.
Міжнародна морська організація також провела обговорення з українськими представниками про посилення безпекових заходів у рамках цього тимчасового морського коридору, щоб забезпечити безпечний і ефективний транспорт вантажів.