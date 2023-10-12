Пенсионеры и трудоустройство: можно ли получать выплаты во время работы

От того работает ли пенсионер, или нет зависит размер пенсии. Поэтому каждый пожилой человек обязан сообщать о трудоустройстве. Однако интересует – получать ли пенсионеры на период работы еще и пенсионные выплаты.

Что говорит закон об этом

Согласно закону, каждый пенсионер обязательно должен сообщить о том, что трудоустроился или уволился с работы. Об этом идет речь в статье 16 Закона Украины от 9 июля 2023 года.

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Право на пенсионные выплаты зависит от того, является ли пенсионер работающим или нет. Кроме того, от этого зависит и размер пенсии.

Пенсия за выслугу лет назначается после того, как пенсионер покидает работу. И это дает право на пенсию.

Но есть исключение, которое касается должности помощника учителя в общеобразовательном учебном заведении. Эта должность не дает права на назначение пенсии за выслугу лет, поэтому на период работы на этой должности пенсия за выслугу лет выплачивается.

Сколько получают пенсионеры в Украине

Если лицо и дальше трудоустроено после назначения на пенсию за выслугу лет, то выплаты этой пенсии прекращаются. А возобновляются сразу после увольнения с работы.

На сегодня размеры пенсионных выплат выглядят так:

до 2 000 гривен – 63 862 человека, а средняя пенсия составляет 1 230 гривен,

от 2 001 до 3 000 гривен – это 3,83 миллиона человек, средняя пенсия – 2 619 гривен,

от 3 001 до 4 000 гривен – 2,23 миллиона человек, средняя пенсия – 3 547 гривен,

от 4 001 до 5 000 гривен – 1,57 миллиона человек, средняя пенсия – 4 406,5 гривны,

от 5 001 до 10 000 гривен – 2,44 миллиона человек, средняя пенсия – 6 837,21 гривны,

свыше 10 000 гривен – 1,12 миллиона человек, средняя пенсия – 14 727 гривен.

Прибавки к пенсиям

Особые заслуги перед Родиной

Сейчас средняя пенсия в Украине составляет 5350 гривен, а минимальная неработающим пенсионерам - 2520 гривен.

Размер выплаты зависит от прожиточного минимума. Сейчас он составляет – 2 093 гривны. Соответственно от 20% до 40% от этого значения составляет прибавка к пенсии, то есть это от 418 до 837 гривен. Впрочем, для военных эта выплата составляет до 70% от определенного минимума.

На получение надбавки могут рассчитывать представители следующих сфер:

В то же время, чтобы получить эту надбавку, следует подать соответствующее заявление в течение 12 месяцев после получения звания.

Автоматическая возрастная надбавка

Когда человек достигает 70 лет и до 74 лет включительно, он получает 300 гривен. С 75 по 79 лет – 456 гривен, а уже после 80 лет – 579 гривен.

Если с пенсионером проживает несовершеннолетнее лицо

Доплата может составлять 150 гривен. Для этого необходимо подать заявление в ПФУ.