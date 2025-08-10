Если военнослужащий объявлен пропавшим без вести, то его члены семьи имеют право на пенсию в связи с потерей кормильца при определенных условиях. В каком случае ее можно получить, читайте далее.

Кому выплатят пенсию за пропавшего без вести военного?

Если военнослужащий официально признан пропавшим без вести, нетрудоспособные члены его семьи, в том числе и пенсионерка-мать, имеют право на пенсию в связи с потерей кормильца, сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство внутренних дел.

Читайте также Более 3 000 гривен: кто получит самые большие выплаты ко Дню Независимости

Согласно статье 36 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", право на пенсию в связи с потерей кормильца имеют следующие лица:

Муж или жена, отец или мать, если они : имеют инвалидность; достигли 65 лет; достигли пенсионного возраста, установленного законом.

: имеют инвалидность; достигли 65 лет; достигли пенсионного возраста, установленного законом. Дети умершего или пропавшего кормильца , если они : младше 18 лет или стали инвалидами до 18 лет; учатся на дневной форме в школах, профессионально-технических или высших учебных заведениях: до завершения обучения, но не позднее 23 лет.

, : младше 18 лет или стали инвалидами до 18 лет; учатся на дневной форме в школах, профессионально-технических или высших учебных заведениях: до завершения обучения, но не позднее 23 лет. Члены семьи , которые не работают и ухаживают за детьми пропавшего кормильца в возрасте до 8 лет.

, которые не работают и ухаживают за детьми пропавшего кормильца в возрасте до 8 лет. Иждивенцы пропавшего кормильца , которые были на его полном содержании (подтверждено судебным решением или законом).

, которые были на его полном содержании (подтверждено судебным решением или законом). Усыновленные дети пропавшего военного. А также несовершеннолетние дети пропавшего военного, усыновленные другими лицами после его исчезновения.

В то же время право на выплату возникает через месяц после внесения данных об исчезновении военного в Единый реестр пропавших без вести. Именно с этого времени родственники могут начинать получать пенсию.

Как долго выплачивают пенсию за пропавшего без вести?

Пенсию за пропавшего без вести продолжают выплачивать до тех пор, пока сохраняется статус военного как пропавшего.

Если же его местонахождение будет установлено, тогда соответствующие данные внесут в реестр, а пенсионные выплаты прекращаются с первого числа следующего месяца.

Обратите внимание! Выплаты назначаются только тем, кто не может самостоятельно работать - например, нетрудоспособным родителям, женам, детям.