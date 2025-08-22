Россия поразила завод американской компании Flex. Там производилась бытовая техника. Государство планирует помочь отстроить это производство.

Будут ли восстанавливать завод в Мукачево?

Правительство планирует выделить на помощь в восстановлении этого завода до 16 миллионов гривен, сообщает 24 Канал со ссылкой на Василия Иванчо.

Василий Иванчо Заместитель председателя Закарпатской областной военной администрации Уже коммуницируем с заместителем руководителя Офиса президента Виктором Микитой и Министерством экономики. После завершения работ по ликвидации последствий ракетного удара начнем формировать пакет документов на оперативное получение государственной помощи на восстановление производственных мощностей.

Иванчо говорит, что людей, которые работали на этом предприятии, планируют трудоустроить. Таким образом правительство хочет сохранить квалифицированных специалистов и обеспечить им выплату заработной платы. Департамент экономики ОВА уже занимается этим вопросом

Какой завод в Мукачево поразили россияне?

В результате российской атаки пострадали 19 работников американского завода Flex. Большого количества жертв удалось избежать, благодаря тому, что 600 рабочих, которые были на смене, спустились в укрытие, отметила премьер-министр Юлия Свириденко.

Юлия Свириденко Премьер-министр Украины Год назад мы с командой посетили завод. Тогда меня поразили масштаб инвестиций, технологичность и сила этого предприятия. И куда бы мы ни приезжали в командировку за границу: в Японию, Берлин или другие города – везде встречали бытовую электронику, сделанную здесь, в Украине.

Интересно! На американском предприятии Flex работало 2 600 работников. Известно, что за 7 месяцев этого года этот завод уплатил налогов на 285 миллионов гривен.