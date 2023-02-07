Еда, вредные привычки и подарки: на что мы тратим слишком много и как начать экономить

Все мы с детства знаем, что копейка гривну бережет, однако не всегда об этом помним, делая покупки. Часто нам кажется, что, переплатив несколько гривен, мы существенно не изменим расходы нашего бюджета, но это далеко не так.

На что мы тратим много денег

Вредные привычки и не полезные развлечения

Прежде всего, это касается курильщиков, которые в месяц могут тратить в пределах 500 гривен, если не больше. Поэтому через год набегает солидная сумма, которую вы просто сжигаете в буквальном смысле.

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В среднем пачка сигарет стоит 60 гривен, так что если у вас идет пачка в неделю – это примерно 240 гривен. Если же вы курите чаще, например, ежедневно, то сумма за год может составить почти 22 тысяч гривен.

Многие курильщики в последние годы перешли на электронные гаджеты, стики к которым стоят порой дороже, чем пачка сигарет – от 80 гривен.

, что Philip Morris, который и производит HEETS для IQOS, до сих пор не вышел с российского рынка и есть крупнейшим налогоплательщиком в стране-агрессоре . Это еще один повод бросить курить и сэкономить средства на что-то другое, например, донат.

Если вы любите компьютерные игры, то у нас плохие новости, ведь покупая лутбоксы, так называемые контейнеры с игровыми ценностями, рискуете потратить неоправданно большие средства. Конечно, потреблять лицензионный товар – правильное решение любого цивилизованного человека, однако к онлайн расходам нужно подходить так же сознательно, как и в оффлайне.

Обратите внимание, что компьютерные игры разработаны с применением психологических приемов, а механика реализации напоминает азартные игры / Фото Unsplash

Азартные игры также еще одна статья затрат на которую совершенно незаметно можно спустить немалую сумму. Самым доступным развлечением в этой сфере являются лотерейные билеты, которые стоят до 20 гривен. Поэтому в надежде на скорый выигрыш и, учитывая низкую цену, любители азартных игр покупают сразу несколько.

Как не тратить лишнего на еду

Берите с собой обед и всегда носите перекус

Вероятность выиграть в лотерее, в которой перед розыгрышем нужно угадать шесть чисел, составляет 1 до 13983816. Вероятность выиграть с билетом, в котором нужно зачеркнуть поле цифр, составляет 1 до почти 175 000 000.

Если говорить о еде, то первое, что приходит в голову, – это стоимость кофе с собой. В Украине достаточно развита культура потребления напитка и для большинства вполне обыденное дело купить напиток по дороге на работу.

Но если посчитать, в среднем одна порция, например капучино, вам обойдется в 50 – 60 гривен, а если брать кофе ежедневно по дороге на работу, то более 1,1 тысячи гривен ежемесячно. Пачка кофе в магазине стоит около 150 гривен. Чтобы немного сэкономить, вы можете делать кофе дома и брать его с собой в экостакане.

Если за месяц у вас около 22 рабочих дней, то рискуете потратить на кофе где-то 1 100 – 1 320 гривен / Фото Unsplash

Мобильная кофейня может полностью окупиться на 3 – 4 месяца, а рентабельность составит более 400%.

Также можно сэкономить, нося обеды с собой. Это может стать вашим ежедневным ритуалом с утра – кофе и несколько снеков для перекуса или полноценный обед с собой. Ведь приготовить обед самому получится значительно дешевле, потому что в эту сумму будут входить только ваши расходы на продукты, а не дополнительно чаевые, маржа заведения и так далее.

Большинство из нас не представляет своего похода в кинотеатр без покупки снеков, напитков и попкорна. Но фильм в среднем длится всего 1,20 часа, что достаточно быстро. Если вы перекусите дома перед походом в кино и возьмете с собой снеки, чтобы утолить голод по дороге домой, то сможете сэкономить порой больше, чем стоил ваш билет.

Алкоголь и еда в ресторане

Со слов экс-президента Национальной ассоциации владельцев кинотеатров США Джона Фитиана, снеки приносят американским кинотеатрам в среднем 20% выручки и 46% прибыли. А еще можно сэкономить во время похода в кино, узнав о так называемых кино днях, когда стоимость билета существенно ниже.

Если вы решили контролировать свои расходы и начать экономить, это не значит, что стоит отказываться от привычного образа жизни. Напротив, стоит все же оставить то, что доставляло наибольшее удовольствие, чтобы не испытывать психологического давления и угнетения.

Вместе с тем тратить средства следует сознательно. К примеру, вы можете отказаться от алкоголя в заведениях. Ведь иногда наценка может достигать 200%. Таким образом два бокала вина будут стоить как бутылка напитка. Поэтому, идя в заведение, экономнее будет заказать безалкогольный коктейль.

Доставка еды домой

Так же как и культура кофе, в последнее время в Украине быстрыми темпами набирают популярность служба доставки еды. Дополнительная цена по доставке Glovo, Uber Eats, Raketa составляет от 40 гривен. Также добавим, что довольно часто цена блюда в таком приложении может быть выше, чем в заведении или на сайте.

Вы можете сэкономить забрав доставку из заведения сами, более того, довольно часто покупателям за это предоставляют дополнительную скидку на заказ / Фото Unsplash

Подарки

Довольно часто, не зная что подарить, мы покупаем сертификаты. Однако согласно исследованию Consumer Reports, почти каждая третья подарочная карта никогда не используется.

Привычным делом, идя на День Рождения, – купить поздравительную открытку персонализировать подарок. Однако вы можете сделать его более значимым, изготовив его своими руками. К тому же сэкономите до 50 – 60 гривен.

На чем экономить не стоит

Вместе с тем есть ряд категорий, на которых бы мы не советовали экономить, ведь вместо желаемых сбережений ваши расходы только возрастут.

Обычно техника стоит не дешево, поэтому большинство откладывает некоторое время, чтобы купить желаемую вещь, или же берет ее в росточку. Поэтому когда возникает вопрос какой аксессуар выбрать, большинство заинтриговано посматривают в сторону чего-то более дешевого и видят в этом возможность сэкономить, но это не совсем хорошая идея.

Дело в том, что приобретя не оригинальные аксессуары: зарядка, наушники и тому подобное, не только рискуете повредить новое устройство, но и переплатить больше. Не оригинальные или не качественные технические аксессуары могут быстро ломаться, поэтому фактически вы переплачиваете дважды и вполне могли себе позволить сразу приобрести что-то качественное, пусть и по более высокой цене.

Покупая некачественные технологические гаджеты, вы рискуете наоборот переплатить в результате / Фото Unsplash