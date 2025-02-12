У кого из пенсионеров вырастут пенсии в марте 2025 года

В марте 2025 года состоится индексация пенсий. Соответственно, выплаты большинства пенсионеров в этот период вырастут.

Как вырастут пенсии в результате индексации

То, какой будет нынешняя индексация, пока неизвестно, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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Обратите внимание! Предыдущие прогнозы свидетельствовали, что выплаты пенсионеров могут вырасти на 10 – 17%, благодаря индексации.

С 1 марта проводится перерасчет ранее назначенных пенсий путем увеличения показателя средней заработной платы (дохода) в Украине, с которой уплачены страховые взносы, и который учитывается для исчисления пенсии,

– говорится в сообщении ПФУ.

При этом, определено минимальное и максимальное возможное увеличение выплат:

пенсия должна вырасти на минимум 100 гривен , в результате проведения индексации;

, в результате проведения индексации; максимум увеличения – 1 500 гривен.

Под индексацию не попадут выплаты лиц, ставших пенсионерами в течение последних 3 лет.

Заметьте! Индексируется основной размер пенсии, без доплат и надбавок.