Дополнительная тысяча к пенсии: кто имеет право на ежемесячные доплаты

Согласно законодательству, одинокие пенсионеры имеют право получать дополнительные выплаты к пенсии. Однако, при одном условии.

Кто сможет получить дополнительные выплаты

Пожилые лица, достигшие 80-летнего возраста, имеют возможность получить дополнительную финансовую поддержку. Об этом говорится в Законе Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно повышения социальных гарантий отдельным категориям лиц".

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При этом, такая помощь направлена для одиноких пенсионеров, которые нуждаются в постоянном внешнем уходе. Однако, не имеют родственников, что могут оказывать им необходимую помощь.

Какой размер надбавки Размер этой надбавки составляет 40% от прожиточного минимума. В связи с увеличением прожиточного минимума до 2 361 гривны в 2024 году, размер доплаты к пенсии вырос до 944,4 гривны в месяц.

Как оформить выплаты

Для получения дополнительной пенсионной выплаты, лицам, достигшим 80-летнего возраста и соответствующим установленным критериям, необходимо подать заявление вместе с необходимыми документами: