Хто зможе отримати додаткові виплати

Літні особи, які досягли 80-річного віку, мають можливість отримати додаткову фінансову підтримку. Про це йдеться в Законі України "Про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення соціальних гарантій окремим категоріям осіб".

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При цьому, така допомога спрямована для самотніх пенсіонерів, які потребують постійного зовнішнього догляду. Проте, не мають родичів, які можуть надавати їм необхідну допомогу.

Який розмір надбавки Розмір цієї надбавки становить 40% від прожиткового мінімуму. У звʼязку із збільшенням прожиткового мінімуму до 2 361 гривні у 2024 році, розмір доплати до пенсії зріс до 944,4 гривні на місяць.

Як оформити виплати

Для отримання додаткової пенсійної виплати, особам, що досягли 80-річного віку та відповідають встановленим критеріям, необхідно подати заяву разом із необхідними документами: