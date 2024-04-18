Де живуть найбагатші пенсіонери

Середня пенсія в Україні складає 5 743,27 гривні, при цьому пенсії отримують понад 10 мільйонів громадян.

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Найвищі середні пенсійні виплати реєструються у Києві — 7 847,68 гривні.

Середня пенсія в інших областях така:

Рівненська область: 7 205,37 гривні;

Донецька область: 7 017,36 гривні;

Луганська область: 6 524,80 гривень;

Дніпропетровська область: 6 332,81 гривні;

Житомирська область: 6 241,93 гривні.

До слова! Тернопільська область має найнижчі пенсійні виплати в країні, середній розмір яких становить 4 399,66 гривні. Виявлено, що в 16 областях середня пенсія нижча за загальноукраїнський показник.

Які пенсії отримують українці

У поточному році пенсійні виплати в Україні зросли, особливо завдяки індексації, проведеній у березні. За результатами цієї індексації мінімальне збільшення пенсії становило 100 гривень, а максимальне досягло 1 500 гривень.

Окрім того, зросли пенсійні виплати для осіб старше 70 років через введення вікової надбавки. Нині розмір цієї доплати визначається наступним чином:

для пенсіонерів від 70 до 74 років – 300 гривень;

для осіб від 75 до 79 років – 456 гривень;

для пенсіонерів від 80 років і старших – 570 гривень.

Зауважте! Ці вікові надбавки застосовуються лише у випадках, коли пенсія особи не перевищує 10 340,35 гривні.