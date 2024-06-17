Остались ни с чем: почему возрастные доплаты пенсионерам в Украине не начисляются

Большинство пенсионеров получают доплату по возрасту к пенсии. Однако, согласно законодательству, существуют ограничения для получения такой надбавки.

Кому не придет надбавка по возрасту

Как сообщает ПФУ, для пенсионеров, чьи выплаты превышают 10 340 гривен, доплаты по возрасту не предусматриваются. Соответственно, в таком случае дополнительные средства не поступают на счета таких лиц по достижении определенного возраста.

Читайте также: Выплата пенсий в июне: сколько денег на это потратил Пенсионный фонд

Дело в том, что надбавки по возрасту начисляются автоматически на основании данных, хранящихся в базе ПФУ без необходимости подачи дополнительных заявлений.

О какой возрастной доплате идет речь? Согласно законодательству, после достижения определенного возраста гражданин имеет право на дополнительные выплаты к пенсии ежемесячно: в 70 лет – 300 гривен; в 75 лет – 456 гривен; в 80 лет – 570 гривен. Эти доплаты не суммируются, а заменяются на большие при достижении определенного возраста.

На какую доплату взамен можно рассчитывать

Однако после 80 лет пенсионеры могут получать дополнительную финансовую поддержку от государства, если они имеют проблемы со здоровьем и нуждаются в помощи в повседневной жизни.

! Для получения таких выплат необходимо подать медицинские документы, подтверждающие диагноз, а также доказательства необходимости постоянной внешней помощи.

Сейчас размер этой доплаты составляет 40% от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, что равняется 944 гривнам. Для получения надбавки необходимо лично обратиться в Пенсионный фонд Украины.