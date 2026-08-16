От 300 до более 1 000 гривен: какие надбавки к пенсии будут выплачены в сентябре

В сентябре отдельные категории пенсионеров получат право на дополнительные надбавки к пенсии. Часть выплат Пенсионный фонд начислит без обращения со стороны человека, однако некоторые доплаты назначаются только после подачи заявления.

Кто может получить более 1 000 гривен

В сентябре отдельные пенсионеры могут оформить надбавку на уход в размере 1 038 гривен. Она назначается одиноким гражданам в возрасте от 80 лет, которые получают пенсию по возрасту, нуждаются в постоянном постороннем уходе и имеют соответствующее медицинское заключение.

Для оформления такой надбавки необходимо обратиться в Пенсионный фонд с заявлением и документами, подтверждающими право на выплату. При этом надбавка не назначается тем, кто уже получает государственную социальную помощь на уход.

Какие надбавки начисляются автоматически

Без дополнительного обращения Пенсионный фонд продолжит назначать возрастные надбавки. Их получают пенсионеры по достижении:

70 лет – до 300 гривен;

75 лет – до 456 гривен;

80 лет – до 570 гривен.

Такие надбавки не суммируются: после перехода в следующую возрастную категорию предыдущую надбавку заменяет новая. При этом право на возрастную надбавку имеют только те пенсионеры, общий размер пенсии которых не превышает 10 340,35 гривен.

Кроме того, выплаты неработающим пенсионерам в возрасте от 65 лет могут быть автоматически увеличены, если у них не менее 30 лет страхового стажа (женщины) или 35 лет (мужчины). В таком случае общий размер пенсии не может быть меньше 4 213 гривен.

Кто имеет право на еще одну надбавку

Отдельную доплату также могут получить пенсионеры, содержащие нетрудоспособных членов семьи. Для гражданских пенсионеров она составляет 150 гривен за каждого несовершеннолетнего ребенка.

Для военных пенсионеров размер значительно выше и составляет 1 297 гривен за каждого нетрудоспособного иждивенца, что соответствует 50 % прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.