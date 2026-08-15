Кто может получать дополнительные 1 200 гривен

Такая надбавка предусмотрена не для всех военных пенсионеров. Право на нее имеют неработающие граждане, получающие пенсию за выслугу лет или пенсию по инвалидности и имеющие на иждивении нетрудоспособных членов семьи. Это подтверждает Пенсионный фонд Украины.

Важно, чтобы член семьи, на которого начисляется надбавка, не получал собственную пенсию, государственную социальную помощь или другие выплаты, предусмотренные законодательством. К категории нетрудоспособных членов семьи, в частности, могут относиться дети до 18 лет, а также дети старшего возраста, если инвалидность была установлена им до достижения совершеннолетия.

Обратите внимание! Закон также предусматривает другие категории иждивенцев, которые могут давать право на такую доплату. Если один человек одновременно имеет право на несколько видов государственной помощи, назначается только один из них по его выбору.

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Сколько будут платить в сентябре

Размер надбавки определяется как 50% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. В 2026 году прожиточный минимум для этой категории составляет 2 595 гривен, поэтому надбавка равна 1 297,50 гривен в месяц.

То есть фактически речь идет о почти 1 300 гривнах, которые могут выплачиваться дополнительно к основной пенсии. Причем это не разовая помощь. Если человек соответствует установленным требованиям, надбавка выплачивается ежемесячно вместе с пенсией.

Важно! Пенсионный фонд также отмечает, что надбавка устанавливается для каждого нетрудоспособного члена семьи, отвечающего определенным условиям.

Нужно ли обращаться в ПФУ

Автоматически такая надбавка не назначается. Пенсионеру необходимо обратиться в Пенсионный фонд с заявлением и документами, подтверждающими право на выплату. После проверки представленных документов фонд принимает решение о назначении надбавки.

При этом выплата начисляется с первого числа месяца, следующего за месяцем подачи заявления и необходимых документов. Впрочем, если человек имел право на надбавку ранее, но обратился с заявлением позже, выплату за прошедший период могут произвести, но не более чем за 12 месяцев и не ранее даты возникновения права на нее.

Кому могут отказать в выплате

Получать эту надбавку не смогут работающие военные пенсионеры, поскольку одним из основных условий является именно статус неработающего лица. Также надбавку не назначат члену семьи, который уже получает пенсию или предусмотренную законодательством социальную помощь.

Пенсионный фонд отдельно подчеркивает, что надбавка начисляется только на тех иждивенцев, которые не имеют таких выплат. Поэтому перед обращением в ПФУ стоит проверить не только собственное право на пенсию, но и статус человека, находящегося на иждивении.

Что еще могут получать пенсионеры в качестве доплат

Надбавка на нетрудоспособных членов семьи в настоящее время является лишь одним из видов дополнительных выплат. В зависимости от возраста, состояния здоровья, страхового стажа и других обстоятельств пенсионерам могут устанавливать надбавки за уход, сверхнормативный стаж, особые заслуги и другие предусмотренные законодательством повышения.