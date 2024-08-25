Некоторым пенсионерам не пересчитают выплаты и надбавки

Пенсионные выплаты часто дополняются различными надбавками, в частности по возрасту. из-за места жительства и тому подобное. Однако иногда возникает ощущение, что основная выплата не растет.

Почему пенсия не растет

Обычно надбавки к пенсии назначают или за избыточный стаж, или при достижении определенного возраста.

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Например, по возрасту надбавки предоставляются в 70, 75 и 80 лет. Они выплачиваются ежемесячно.

Размер надбавок по возрасту:

В 70 лет – 300 гривен;

В 75 лет – добавляется 156 гривен, общий размер надбавки составляет 456 гривен;

В 80 лет – добавляется еще до 114 гривен, общий размер надбавки составляет 570 гривен.

Также в 73 года устанавливается доплата в размере 300 гривен, которая не пересматривалась.

Напомним! То есть доплаты пенсионеров растут, а не добавляются со временем.

Стоит отметить, что надбавки к пенсии по возрасту предоставляются лицам, чьи выплаты меньше чем 10 340,35 гривны. Однако, если выплата лица немного меньше этой суммы, например 10 040 гривен, то ее максимальная надбавка даже в 80 лет будет составлять 300 гривен. То есть эти доплаты только подтянут выплату пенсионера до максимального допустимого уровня, но превысить не дадут. Поэтому может показаться, что пенсия не растет.