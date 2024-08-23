Новая услуга для пенсионеров
Пенсионный фонд разработал сервис "Запись на прием", который можно найти на официальном сайте учреждения.
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Через этот сервис можно выбрать себе удобные день и время для посещения сервисного центра главного управления Пенсионного фонда.
Напомним! Записаться можно онлайн, выполнив инструкцию по ссылке.
Чтобы выполнить процедуру, надо авторизоваться на сайте удобным способом:
- КЭП;
- Дія.Підпис;
- ID.GOV.UA.