"Нафтогаз" предложит владельцам еврооблигаций новое соглашение об отсрочке

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В компании также добавили, что этот процесс должен являться частью совместных действий правительства и других государственных компаний по предложению аналогичных условий отсрочки выплат по еврооблигациям.

"Нафтогаз" работает со всеми заинтересованными сторонами, чтобы получить согласие владельцев еврооблигаций,

– подчеркнули в компании.

Что этому предшествовало

21 июля Кабмин своим решением признал неудовлетворительной работу правления НАК "Нефтегаз Украины", связанную с изменением кредитных условий с эмитентом его еврооблигаций Kondor Finance plc.

"Нафтогаз" ранее обращался к владельцам евробондов, прося добровольной отсрочки выплат.

Агентство Reuters сообщило, что консультанты кредиторов "Нафтогаза" рекомендовали отклонить просьбу НАК об отсрочке выплат и настаивать на полном погашении облигаций на 335 миллионов долларов.

25 июля компания сообщила, что не получила согласия кредиторов на отсрочку погашения еврооблигаций на 335 миллионов долларов и предупредила о "жестком дефолте" по евробондам.

26 июля "Нафтогаз" объявил о дефолте по еврооблигациям. Какие евробонды "Нафтогаза" сейчас в обращении В настоящее время на рынке обращаются 3 выпуска еврооблигаций "Нафтогаза", все они были размещены в 2019 году: в июле – трехлетние на 335 миллионов долларов под 7,375% и пятилетние на 600 миллионов евро под 7,125% (пятую часть бондов в евро выкупил ЕБРР),

в ноябре – семилетние на 500 миллионов евро с доходностью 7,625%, дата погашения выпуска на 335 миллионов долларов – 18 июля 2022 года.

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