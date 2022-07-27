"Нафтогаз" предложит владельцам еврооблигаций новое соглашение об отсрочке
27 июля 2022 , 10:28Читати новину українською
Источник:фейсбук "Нефтегаза"
НАК "Нафтогаз" безотлагательно предложит новое соглашение по получению согласия владельцев еврооблигаций на отсрочку выплат по ним. Об этом компания сообщила на своей странице в фейсбуке.
"Национальная компания безотлагательно предложит держателям (владельцам – 24 канал) еврооблигаций соглашение на отсрочку выплат в соответствии с условиями, определенными правительством в распоряжении КМУ № 625-р от 21.07.2022", – говорится в сообщении "Нафтогаза".
Читайте также Идеальная возможность: почему стоит инвестировать в криптовалюты уже сейчас
В компании также добавили, что этот процесс должен являться частью совместных действий правительства и других государственных компаний по предложению аналогичных условий отсрочки выплат по еврооблигациям.
"Нафтогаз" работает со всеми заинтересованными сторонами, чтобы получить согласие владельцев еврооблигаций,
– подчеркнули в компании.
Что этому предшествовало
- 21 июля Кабмин своим решением признал неудовлетворительной работу правления НАК "Нефтегаз Украины", связанную с изменением кредитных условий с эмитентом его еврооблигаций Kondor Finance plc.
- "Нафтогаз" ранее обращался к владельцам евробондов, прося добровольной отсрочки выплат.
- Агентство Reuters сообщило, что консультанты кредиторов "Нафтогаза" рекомендовали отклонить просьбу НАК об отсрочке выплат и настаивать на полном погашении облигаций на 335 миллионов долларов.
- 25 июля компания сообщила, что не получила согласия кредиторов на отсрочку погашения еврооблигаций на 335 миллионов долларов и предупредила о "жестком дефолте" по евробондам.
- 26 июля "Нафтогаз" объявил о дефолте по еврооблигациям.
Какие евробонды "Нафтогаза" сейчас в обращении
В настоящее время на рынке обращаются 3 выпуска еврооблигаций "Нафтогаза", все они были размещены в 2019 году:
- в июле – трехлетние на 335 миллионов долларов под 7,375% и пятилетние на 600 миллионов евро под 7,125% (пятую часть бондов в евро выкупил ЕБРР),
- в ноябре – семилетние на 500 миллионов евро с доходностью 7,625%, дата погашения выпуска на 335 миллионов долларов – 18 июля 2022 года.