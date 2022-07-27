"Нафтогаз" запропонує власникам єврооблігацій нову угоду про відтермінування
27 липня 2022 , 10:28Читать новость на русском
Джерело:фейсбук "Нафтогазу"
НАК "Нафтогаз" невідкладно запропонує нову угоду з отримання згоди власників єврооблігацій на відтермінування виплат за ними. Про це компанія повідомила на своїй сторінці у фейсбуці.
"Національна компанія невідкладно запропонує держателям (власникам – 24 канал) єврооблігацій угоду на відтермінування виплат у відповідності до умов, визначених урядом у розпорядженні КМУ № 625-р від 21.07.2022", – мовиться у повідомленні "Нафтогазу".
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У компанії також додали, що цей процес має бути частиною спільних дій уряду та інших державних компаній щодо пропозиції аналогічних умов відтермінування виплат за єврооблігаціями.
"Нафтогаз" працює з усіма зацікавленими сторонами, аби отримати згоду власників єврооблігацій,
– підкреслили в компанії.
Що цьому передувало
- 21 липня Кабмін своїм рішенням визнав незадовільною роботу правління НАК "Нафтогаз України", пов’язану зі зміною кредитних умов з емітентом його єврооблігацій Kondor Finance plc.
- "Нафтогаз" раніше звертався до власників євробондів, просячи добровільного відстрочення виплат.
- Агентство Reuters повідомило, що консультанти кредиторів "Нафтогазу" рекомендували відхилити прохання НАК про відстрочку виплат та наполягати на повному погашенні облігацій на 335 мільйонів доларів.
- 25 липня компанія повідомила, що не отримала згоди кредиторів на відстрочку погашення єврооблігацій на 335 мільйони доларів та попередила про "жорсткий дефолт" за євробондами.
- 26 липня "Нафтогаз" оголосив про дефолт за єврооблігаціями.
Які євробонди "Нафтогазу" зараз в обігу
Нині на ринку перебувають в обігу 3 випуски єврооблігацій "Нафтогазу", усі вони були розміщені у 2019 році:
- у липні – трирічні на 335 мільйонів доларів під 7,375% та п'ятирічні на 600 мільйонів євро під 7,125% (п'яту частину бондів у євро викупив ЄБРР),
- в листопаді – семирічні на 500 мільйонів євро із дохідністю 7,625%, дата погашення випуску на 335 мільйонів доларів – 18 липня 2022 року.