"Нафтогаз" запропонує власникам єврооблігацій нову угоду про відтермінування

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У компанії також додали, що цей процес має бути частиною спільних дій уряду та інших державних компаній щодо пропозиції аналогічних умов відтермінування виплат за єврооблігаціями.

"Нафтогаз" працює з усіма зацікавленими сторонами, аби отримати згоду власників єврооблігацій,

– підкреслили в компанії.

Що цьому передувало

21 липня Кабмін своїм рішенням визнав незадовільною роботу правління НАК "Нафтогаз України", пов’язану зі зміною кредитних умов з емітентом його єврооблігацій Kondor Finance plc.

"Нафтогаз" раніше звертався до власників євробондів, просячи добровільного відстрочення виплат.

Агентство Reuters повідомило, що консультанти кредиторів "Нафтогазу" рекомендували відхилити прохання НАК про відстрочку виплат та наполягати на повному погашенні облігацій на 335 мільйонів доларів.

25 липня компанія повідомила, що не отримала згоди кредиторів на відстрочку погашення єврооблігацій на 335 мільйони доларів та попередила про "жорсткий дефолт" за євробондами.

26 липня "Нафтогаз" оголосив про дефолт за єврооблігаціями. Які євробонди "Нафтогазу" зараз в обігу Нині на ринку перебувають в обігу 3 випуски єврооблігацій "Нафтогазу", усі вони були розміщені у 2019 році: у липні – трирічні на 335 мільйонів доларів під 7,375% та п'ятирічні на 600 мільйонів євро під 7,125% (п'яту частину бондів у євро викупив ЄБРР),

в листопаді – семирічні на 500 мільйонів євро із дохідністю 7,625%, дата погашення випуску на 335 мільйонів доларів – 18 липня 2022 року.

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