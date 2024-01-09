Наличный рынок валюты: насколько упал курс доллара за 2023 год

В результате действий НБУ в начале полномасштабной войны, возникла множественность курсов. Постепенно значение наличного доллара начало снижаться.

Какая ситуация на наличном рынке была в декабре

В декабре 2023 года курс наличного доллара вырос на 0,4% и составил 37,83 гривны. Для сравнения, в декабре 2022 года он был выше на 5,9%.

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В прошлом году НБУ ввел ряд важных нововведений, в частности, с 1 декабря снял ограничения с финансовых учреждений на продажу наличной валюты. Благодаря этому решению у банков появилась возможность снизить курс. Этому способствовала покупка валюты на межбанке по сниженной цене.

При этом стоимость доллара при интервенциях выросла с 36,18 до 37,21 гривны за доллар. В конце декабря этот показатель был уже 38 гривен за доллар.

Что было на наличном рынке в 2023 году

Следует понимать, что курс доллара в прошлом году упал. В 2022 году, в результате полномасштабного вторжения, он вырос на 47,7% и составил 40,19 гривны, до этого этот показатель был 27,21 гривны за доллар.

В течение 2023 года средний наличный курс евро также снизился, всего на 1,5% и составил 41,17 гривны. В 2022 году этот показатель был 41,81 гривны.

Несмотря на все реформы НБУ, в конце декабря доллар снова начал расти. Больше всего на это повлияло проведение значительного количества финансовых операций, связанных с бюджетом. Тогда курс доллара поднялся до 39 гривен.